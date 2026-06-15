El cantante y creador de contenido mexicano-colombiano Miguel Anuar Galicia Sakr, mejor conocido en redes como B'Rek El Milagro, ha arrasado en diversas plataformas digitales por un video en el que invitó a un mexicano que vive en Estados Unidos al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre la selección nacional y Sudáfrica, que se llevó a cabo el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, en la capital del país.

El video, que se volvió viral y ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones y casi 2 millones de "me gusta" en TikTok, muestra el momento en el que el creador de contenido invita a un hombre mexicano al partido de inauguración del evento deportivo pero él pide que vaya su hijo, pues no es un residente legal en EU y no puede salir del país.

El contenido conmovió a usuarios en redes, ya que la expresión del hombre al decir cuánto extraña México es sensata, sin embargo, ante su limitación de movilidad no dudo en regalarle la experiencia a su hijo.

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El hombre se mostró sensato al explicar cuánto extraña a México. Foto: TikTok @brekelmilagro

Mexicano pide que su hijo asista al partido inaugural del Mundial 2026 y conmueve en redes

El video, que fue grabado en el famoso Las Vegas Strip, en Nevada, cerca del hotel y casino Paris Las Vegas, comienza con una playera de la selección nacional que está colgada en un perchero en la calle y tiene un letrero con la leyenda "Si extrañas tu país pote la playera".

Posteriormente se ve a un hombre acercarse y a su hijo, quien lo anima a ponerse la prenda. Galicia también se aproxima a ambas personas y le pregunta al señor Roberto si extraña a su país. "Mexicano 100%, más que el nopal. Extraño a mi país porque ya tengo mucho tiempo por este lado", dice el hombre.

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B'Rek El Milagro procede a sorprender al mexicano con una invitación para visitar México y asistir con él al partido inaugural del Mundial 2026 en la CDMX. "Solo necesita creer", afirma el creador de contenido al darle la noticia.

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Los usuarios se conmovieron con la decisión del hombre de ceder su lugar a su hijo, ya que él no puede salir del país. Foto: TikTok @brekelmilagro

El hombre muestra emoción, no obstante, comenta que hay un detalle que le impide emprender esta aventura, ya que no cuenta con papeles para regresar a EU legalmente. Don Roberto le comenta al influencer que si lo que dice es cierto lo cumpla llevando a su hijo en su lugar. "¿De veras es cierto esto? ¿De veras, de veras?...Lleva a mi hijo".

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Esta escena conmovió a millones de usuarios, ya que el momento íntimo en el que el padre sede la oportunidad a su hijo y comparten un abrazo, quedó caputurada.

El video procede a mostrar la experiencia que el joven pudo vivir durante la inauguración y se aprecia su euforia, su emoción e incluso una videollamada con su padre durante el evento.

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