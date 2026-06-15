Tendencias | 15-06-26 | 15:02 | Actualizada | 15-06-26 | 15:02 |

El cantante y creador de contenido mexicano-colombiano Miguel Anuar Galicia Sakr, mejor conocido en redes como B'Rek El Milagro, ha arrasado en diversas plataformas digitales por un video en el que invitó a un mexicano que vive en Estados Unidos al partido inaugural de la, entre la selección nacional y Sudáfrica, que se llevó a cabo el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, en la capital del país.

El video, que se volvió viral y ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones y casi 2 millones de "me gusta" en TikTok, muestra el momento en el que el creador de contenido invita a un hombre mexicano al partido de inauguración del evento deportivo pero él pide que vaya su hijo, pues no es un residente legal en EU y no puede salir del país.

El contenido conmovió a usuarios en redes, ya que la expresión del hombre al decir cuánto extraña México es sensata, sin embargo, ante su limitación de movilidad no dudo en regalarle la experiencia a su hijo.

Lee también

El hombre se mostró sensato al explicar cuánto extraña a México. Foto: TikTok @brekelmilagro
El hombre se mostró sensato al explicar cuánto extraña a México. Foto: TikTok @brekelmilagro

Mexicano pide que su hijo asista al partido inaugural del Mundial 2026 y conmueve en redes

El video, que fue grabado en el famoso Las Vegas Strip, en Nevada, cerca del hotel y casino Paris Las Vegas, comienza con una playera de la selección nacional que está colgada en un perchero en la calle y tiene un letrero con la leyenda "Si extrañas tu país pote la playera".

Posteriormente se ve a un hombre acercarse y a su hijo, quien lo anima a ponerse la prenda. Galicia también se aproxima a ambas personas y le pregunta al señor Roberto si extraña a su país. "Mexicano 100%, más que el nopal. Extraño a mi país porque ya tengo mucho tiempo por este lado", dice el hombre.

[Publicidad]

B'Rek El Milagro procede a sorprender al mexicano con una invitación para visitar México y asistir con él al partido inaugural del Mundial 2026 en la CDMX. "Solo necesita creer", afirma el creador de contenido al darle la noticia.

Lee también

Los usuarios se conmovieron con la decisión del hombre de ceder su lugar a su hijo, ya que él no puede salir del país. Foto: TikTok @brekelmilagro
Los usuarios se conmovieron con la decisión del hombre de ceder su lugar a su hijo, ya que él no puede salir del país. Foto: TikTok @brekelmilagro

El hombre muestra emoción, no obstante, comenta que hay un detalle que le impide emprender esta aventura, ya que no cuenta con papeles para regresar a EU legalmente. Don Roberto le comenta al influencer que si lo que dice es cierto lo cumpla llevando a su hijo en su lugar. "¿De veras es cierto esto? ¿De veras, de veras?...Lleva a mi hijo".

[Publicidad]

Esta escena conmovió a millones de usuarios, ya que el momento íntimo en el que el padre sede la oportunidad a su hijo y comparten un abrazo, quedó caputurada.

El video procede a mostrar la experiencia que el joven pudo vivir durante la inauguración y se aprecia su euforia, su emoción e incluso una videollamada con su padre durante el evento.

@brekelmilagro

CONFÍA ❤️‍🩹 ORGULLO DE SER MEXICANO 🇲🇽 @Viva Aerobus

♬ sonido original - Brekelmilagro

También te interesará:

[Publicidad]

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]