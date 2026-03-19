En el mundo del cuidado de la piel, no solo importa qué productos usas, sino cómo y en qué orden los aplicas. Una rutina bien estructurada puede marcar la diferencia entre una piel equilibrada y resultados que simplemente no se ven.

Si alguna vez te has preguntado qué va primero —¿suero, crema, protector solar? — en De Última te damos la guía de skincare definitiva para hacerlo correctamente?

Una rutina de skincare bien aplicada puede hacer toda la diferencia entre una piel saludable y resultados que no se ven. Foto: Unsplash

¿Por qué importa el orden de skincare?

La lógica es simple: los productos más ligeros van primero y los más densos al final. Esto permite que cada fórmula penetre correctamente y cumpla su función. Aplicar un producto pesado antes que uno ligero puede impedir que este último se absorba adecuadamente.

Rutina de día: proteger y preparar la piel

Durante el día, la prioridad será siempre proteger la piel de factores externos como el sol, la contaminación, la deshidratación, uso de cosméticos inadecuados, etc.

Limpieza facial

El primer paso siempre es limpiar la piel para eliminar impurezas acumuladas durante la noche.

Usa un gel, espuma o leche limpiadora según tu tipo de piel.

Evita limpiadores agresivos que resequen.

Tónico (opcional pero recomendado)

Ayuda a equilibrar el PH de la piel y prepararla para los siguientes pasos.

Puede ser hidratante, calmante o exfoliante suave.

Ideal si buscas un extra de frescura o tratamiento ligero.

Suero (serum)

Aquí empieza el tratamiento. Los sueros tienen alta concentración de activos como:

Vitamina C (ilumina y protege).

Ácido hialurónico (hidrata).

Niacinamida (equilibra).

Tip: usa vitamina C por la mañana para poder potenciar la protección antioxidante.

El orden de los productos sí importa. Foto: Unsplash

Contorno de ojos

La piel del contorno es más delicada, por eso necesita productos específicos.

Aplica con ligeros toques, sin arrastrar.

Ayuda a hidratar, desinflamar o tratar ojeras.

Crema hidratante

Sella la hidratación y mantiene la piel protegida.

Elige según tu tipo de piel (ligera, gel, más rica, etc.)

Protector solar (el más importante)

Este paso no es negociable.

El bloqueador solar protege contra el daño de los rayos UV, principal causa de envejecimiento prematuro.

SPF 30 o superior.

Reaplica cada 2-3 horas

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Rutina de noche: reparar y renovar

Por la noche, la piel entra en modo regeneración. Aquí el enfoque es limpiar profundamente y tratar.

Doble limpieza

Especialmente si usas maquillaje o protector solar.

Paso 1: limpiador oleoso (aceite o bálsamo)

Paso 2: limpiador base agua

Esto elimina residuos sin dañar la barrera de la piel.

Tónico

Igual que en la mañana, ayuda a preparar la piel.

Exfoliante (2-3 veces por semana)

Elimina células muertas y mejora la textura.

Puede ser químico (AHA, BHA) o físico.

No lo uses todos los días.

Sueros o tratamientos

Este es el momento para activos más potentes como:

Retinol (anti-edad, renovación celular).

Ácidos exfoliantes.

Tratamientos para acné.

No mezcles activos fuertes sin conocer tu piel.

Porque el orden lo es TODO. Foto: Unsplash

Contorno de ojos

Repite este paso para tratar la zona durante la noche.

Crema hidratante

Ayuda a reparar la piel mientras duermes.

Aceite facial (opcional)

El último paso si buscas nutrición extra.

Sella todo lo anterior.

Ideal para pieles secas.

Reglas clave que no debes olvidar

Menos es más: no necesitas 10 productos.

Escucha tu piel: no todo funciona igual para todos.

La constancia es clave.

El protector solar es indispensable, incluso si no te maquillas.

Errores comunes

Aplicar productos en el orden incorrecto.

Usar demasiados activos al mismo tiempo.

No usar protector solar.

Cambiar constantemente de productos.

Una buena rutina de skincare no tiene que ser complicada, pero sí debe ser inteligente y consistente. Entender el orden correcto no solo optimiza los resultados, también te permite sacar el máximo provecho de cada producto.

Te explicamos el orden correcto: desde la limpieza hasta el protector solar, con todo lo que necesitas saber para cuidar tu piel. Foto: Unsplash

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