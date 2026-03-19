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En el mundo del , no solo importa qué productos usas, sino cómo y en qué orden los aplicas. Una rutina bien estructurada puede marcar la diferencia entre una piel equilibrada y resultados que simplemente no se ven.

Si alguna vez te has preguntado qué va primero —¿suero, crema, protector solar? — en te damos la guía de skincare definitiva para hacerlo correctamente?

Una rutina de skincare bien aplicada puede hacer toda la diferencia entre una piel saludable y resultados que no se ven. Foto: Unsplash
Una rutina de skincare bien aplicada puede hacer toda la diferencia entre una piel saludable y resultados que no se ven. Foto: Unsplash

¿Por qué importa el orden de skincare?

La lógica es simple: los productos más ligeros van primero y los más densos al final. Esto permite que cada fórmula penetre correctamente y cumpla su función. Aplicar un producto pesado antes que uno ligero puede impedir que este último se absorba adecuadamente.

Rutina de día: proteger y preparar la piel

Durante el día, la prioridad será siempre proteger la piel de factores externos como el sol, la contaminación, la deshidratación, uso de cosméticos inadecuados, etc.

Limpieza facial

  • El primer paso siempre es limpiar la piel para eliminar impurezas acumuladas durante la noche.
  • Usa un gel, espuma o leche limpiadora según tu tipo de piel.
  • Evita limpiadores agresivos que resequen.

Tónico (opcional pero recomendado)

  • Ayuda a equilibrar el PH de la piel y prepararla para los siguientes pasos.
  • Puede ser hidratante, calmante o exfoliante suave.
  • Ideal si buscas un extra de frescura o tratamiento ligero.

Suero (serum)

  • Aquí empieza el tratamiento. Los sueros tienen alta concentración de activos como:
  • Vitamina C (ilumina y protege).
  • Ácido hialurónico (hidrata).
  • Niacinamida (equilibra).

Tip: usa vitamina C por la mañana para poder potenciar la protección antioxidante.

El orden de los productos sí importa. Foto: Unsplash
El orden de los productos sí importa. Foto: Unsplash

Contorno de ojos

  • La piel del contorno es más delicada, por eso necesita productos específicos.
  • Aplica con ligeros toques, sin arrastrar.
  • Ayuda a hidratar, desinflamar o tratar ojeras.

Crema hidratante

  • Sella la hidratación y mantiene la piel protegida.
  • Elige según tu tipo de piel (ligera, gel, más rica, etc.)

Protector solar (el más importante)

  • Este paso no es negociable.
  • El bloqueador solar protege contra el daño de los rayos UV, principal causa de envejecimiento prematuro.
  • SPF 30 o superior.
  • Reaplica cada 2-3 horas

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Rutina de noche: reparar y renovar

Por la noche, la piel entra en modo regeneración. Aquí el enfoque es limpiar profundamente y tratar.

Doble limpieza

  • Especialmente si usas maquillaje o protector solar.
  • Paso 1: limpiador oleoso (aceite o bálsamo)
  • Paso 2: limpiador base agua
  • Esto elimina residuos sin dañar la barrera de la piel.

Tónico

  • Igual que en la mañana, ayuda a preparar la piel.

Exfoliante (2-3 veces por semana)

  • Elimina células muertas y mejora la textura.
  • Puede ser químico (AHA, BHA) o físico.
  • No lo uses todos los días.

Sueros o tratamientos

  • Este es el momento para activos más potentes como:
  • Retinol (anti-edad, renovación celular).
  • Ácidos exfoliantes.
  • Tratamientos para acné.
  • No mezcles activos fuertes sin conocer tu piel.
Porque el orden lo es TODO. Foto: Unsplash
Porque el orden lo es TODO. Foto: Unsplash

Contorno de ojos

  • Repite este paso para tratar la zona durante la noche.

Crema hidratante

  • Ayuda a reparar la piel mientras duermes.

Aceite facial (opcional)

  • El último paso si buscas nutrición extra.
  • Sella todo lo anterior.
  • Ideal para pieles secas.

Reglas clave que no debes olvidar

  • Menos es más: no necesitas 10 productos.
  • Escucha tu piel: no todo funciona igual para todos.
  • La constancia es clave.
  • El protector solar es indispensable, incluso si no te maquillas.

Errores comunes

  • Aplicar productos en el orden incorrecto.
  • Usar demasiados activos al mismo tiempo.
  • No usar protector solar.
  • Cambiar constantemente de productos.

Una buena rutina de skincare no tiene que ser complicada, pero sí debe ser inteligente y consistente. Entender el orden correcto no solo optimiza los resultados, también te permite sacar el máximo provecho de cada producto.

Te explicamos el orden correcto: desde la limpieza hasta el protector solar, con todo lo que necesitas saber para cuidar tu piel. Foto: Unsplash
Te explicamos el orden correcto: desde la limpieza hasta el protector solar, con todo lo que necesitas saber para cuidar tu piel. Foto: Unsplash

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