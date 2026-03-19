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En el mundo del cuidado de la piel, no solo importa qué productos usas, sino cómo y en qué orden los aplicas. Una rutina bien estructurada puede marcar la diferencia entre una piel equilibrada y resultados que simplemente no se ven.
Si alguna vez te has preguntado qué va primero —¿suero, crema, protector solar? — en De Última te damos la guía de skincare definitiva para hacerlo correctamente?
¿Por qué importa el orden de skincare?
La lógica es simple: los productos más ligeros van primero y los más densos al final. Esto permite que cada fórmula penetre correctamente y cumpla su función. Aplicar un producto pesado antes que uno ligero puede impedir que este último se absorba adecuadamente.
Rutina de día: proteger y preparar la piel
Durante el día, la prioridad será siempre proteger la piel de factores externos como el sol, la contaminación, la deshidratación, uso de cosméticos inadecuados, etc.
Limpieza facial
- El primer paso siempre es limpiar la piel para eliminar impurezas acumuladas durante la noche.
- Usa un gel, espuma o leche limpiadora según tu tipo de piel.
- Evita limpiadores agresivos que resequen.
Tónico (opcional pero recomendado)
- Ayuda a equilibrar el PH de la piel y prepararla para los siguientes pasos.
- Puede ser hidratante, calmante o exfoliante suave.
- Ideal si buscas un extra de frescura o tratamiento ligero.
Suero (serum)
- Aquí empieza el tratamiento. Los sueros tienen alta concentración de activos como:
- Vitamina C (ilumina y protege).
- Ácido hialurónico (hidrata).
- Niacinamida (equilibra).
Tip: usa vitamina C por la mañana para poder potenciar la protección antioxidante.
Contorno de ojos
- La piel del contorno es más delicada, por eso necesita productos específicos.
- Aplica con ligeros toques, sin arrastrar.
- Ayuda a hidratar, desinflamar o tratar ojeras.
Crema hidratante
- Sella la hidratación y mantiene la piel protegida.
- Elige según tu tipo de piel (ligera, gel, más rica, etc.)
Protector solar (el más importante)
- Este paso no es negociable.
- El bloqueador solar protege contra el daño de los rayos UV, principal causa de envejecimiento prematuro.
- SPF 30 o superior.
- Reaplica cada 2-3 horas
Leer también: Sérums y cremas con PDRN, ingrediente para rejuvenecer la piel
Rutina de noche: reparar y renovar
Por la noche, la piel entra en modo regeneración. Aquí el enfoque es limpiar profundamente y tratar.
Doble limpieza
- Especialmente si usas maquillaje o protector solar.
- Paso 1: limpiador oleoso (aceite o bálsamo)
- Paso 2: limpiador base agua
- Esto elimina residuos sin dañar la barrera de la piel.
Tónico
- Igual que en la mañana, ayuda a preparar la piel.
Exfoliante (2-3 veces por semana)
- Elimina células muertas y mejora la textura.
- Puede ser químico (AHA, BHA) o físico.
- No lo uses todos los días.
Sueros o tratamientos
- Este es el momento para activos más potentes como:
- Retinol (anti-edad, renovación celular).
- Ácidos exfoliantes.
- Tratamientos para acné.
- No mezcles activos fuertes sin conocer tu piel.
Contorno de ojos
- Repite este paso para tratar la zona durante la noche.
Crema hidratante
- Ayuda a reparar la piel mientras duermes.
Aceite facial (opcional)
- El último paso si buscas nutrición extra.
- Sella todo lo anterior.
- Ideal para pieles secas.
Reglas clave que no debes olvidar
- Menos es más: no necesitas 10 productos.
- Escucha tu piel: no todo funciona igual para todos.
- La constancia es clave.
- El protector solar es indispensable, incluso si no te maquillas.
Errores comunes
- Aplicar productos en el orden incorrecto.
- Usar demasiados activos al mismo tiempo.
- No usar protector solar.
- Cambiar constantemente de productos.
Una buena rutina de skincare no tiene que ser complicada, pero sí debe ser inteligente y consistente. Entender el orden correcto no solo optimiza los resultados, también te permite sacar el máximo provecho de cada producto.
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