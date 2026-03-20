Lograr un maquillaje de oficina no tiene que ser complicado. Con los productos y tonos correctos, es posible crear looks que se vean profesionales, frescos y actuales, sin invertir demasiado tiempo en la rutina.

Hoy, las tendencias apuestan por acabados naturales, piel luminosa y detalles sutiles que elevan el look sin esfuerzo. Aquí te dejamos algunas ideas de maquillaje para la oficina que logran ese balance perfecto entre profesional y cool.

1. Piel glow con labios nude

Este look es ideal para quienes buscan un acabado fresco y natural. La clave está en una base ligera o skin tint que unifique el tono sin cubrir demasiado.

Se complementa con un toque de iluminador sutil, blush en tonos durazno y labios nude con acabado cremoso o gloss. El resultado es una piel saludable que se ve cuidada, pero sin exceso de producto.

Maquillaje ‘natural’ con labios nude. Foto: Instagram @navymodels

2. Delineado café difuminado

Para quienes quieren marcar la mirada sin recurrir a un delineado intenso, el tono café es perfecto.

Se puede aplicar como línea sobre las pestañas y difuminar ligeramente para un efecto más suave. Acompáñalo con máscara de pestañas y sombras en tonos neutros. Es un look discreto, pero con más definición en los ojos.

Maquillaje con delineado café. Foto: Instagram @consubecerra

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3. Rubor protagonista (blush look)

El blush ha tomado protagonismo en los últimos años, y también puede adaptarse a la oficina.

La idea es aplicar un rubor en tonos rosados o terracota no solo en mejillas, sino ligeramente en la nariz para un efecto saludable. Mantén el resto del maquillaje muy ligero para equilibrar.

Blusa protagonista. Foto: Instagram @luzmakeup

4. Labial rojo suave

Sí, el labial rojo también puede ser de oficina, solo hay que elegir la textura correcta.

Opta por un rojo en acabado bálsamo, tinta o difuminado, que no se vea demasiado estructurado. Combínalo con piel natural y ojos neutros para mantener el balance.

5. Look monocromático

Este estilo consiste en usar tonos similares en ojos, mejillas y labios, generalmente en gamas rosadas, durazno o café.

Es una opción fácil y rápida que se ve muy armónica. Además, aporta un acabado elegante sin esfuerzo, ideal para días con poco tiempo.

Maquillaje monocromático. Foto: Instagram @samanthagomezstudio

El maquillaje de oficina no tiene que ser aburrido. Con pequeños cambios en tonos, texturas o acabados, es posible lograr looks distintos que se adapten a tu estilo sin perder profesionalismo. La clave está en elegir lo que te haga sentir cómoda, segura y lista para tu día.

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