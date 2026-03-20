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Lograr un maquillaje de oficina no tiene que ser complicado. Con los productos y tonos correctos, es posible crear looks que se vean profesionales, frescos y actuales, sin invertir demasiado tiempo en la rutina.
Hoy, las tendencias apuestan por acabados naturales, piel luminosa y detalles sutiles que elevan el look sin esfuerzo. Aquí te dejamos algunas ideas de maquillaje para la oficina que logran ese balance perfecto entre profesional y cool.
1. Piel glow con labios nude
Este look es ideal para quienes buscan un acabado fresco y natural. La clave está en una base ligera o skin tint que unifique el tono sin cubrir demasiado.
Se complementa con un toque de iluminador sutil, blush en tonos durazno y labios nude con acabado cremoso o gloss. El resultado es una piel saludable que se ve cuidada, pero sin exceso de producto.
2. Delineado café difuminado
Para quienes quieren marcar la mirada sin recurrir a un delineado intenso, el tono café es perfecto.
Se puede aplicar como línea sobre las pestañas y difuminar ligeramente para un efecto más suave. Acompáñalo con máscara de pestañas y sombras en tonos neutros. Es un look discreto, pero con más definición en los ojos.
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3. Rubor protagonista (blush look)
El blush ha tomado protagonismo en los últimos años, y también puede adaptarse a la oficina.
La idea es aplicar un rubor en tonos rosados o terracota no solo en mejillas, sino ligeramente en la nariz para un efecto saludable. Mantén el resto del maquillaje muy ligero para equilibrar.
4. Labial rojo suave
Sí, el labial rojo también puede ser de oficina, solo hay que elegir la textura correcta.
Opta por un rojo en acabado bálsamo, tinta o difuminado, que no se vea demasiado estructurado. Combínalo con piel natural y ojos neutros para mantener el balance.
5. Look monocromático
Este estilo consiste en usar tonos similares en ojos, mejillas y labios, generalmente en gamas rosadas, durazno o café.
Es una opción fácil y rápida que se ve muy armónica. Además, aporta un acabado elegante sin esfuerzo, ideal para días con poco tiempo.
El maquillaje de oficina no tiene que ser aburrido. Con pequeños cambios en tonos, texturas o acabados, es posible lograr looks distintos que se adapten a tu estilo sin perder profesionalismo. La clave está en elegir lo que te haga sentir cómoda, segura y lista para tu día.
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