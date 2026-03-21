El tiempo que tarda en crecer tu cabello depende de numerosos factores como la alimentación, los cambios hormonales, el estilo de vida y hasta los cuidados que le das.

Por lo anterior, modificar ciertos hábitos y prácticas cotidianas puede estimular su salida, de manera saludable y fuerte. Si quieres saber de qué estamos hablando, sigue leyendo.

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¿Cómo hacer que el cabello crezca rápido?

De acuerdo con la revista de médica Túa Saude, aproximadamente el cabello crece entre 1 y 1.5 cm al mes, aunque esto puede variar por los factores antes mencionados.

El ciclo del crecimiento se compone de 3 etapas: anágena, que consiste en la división de las células para generar nuevas hebras; catágena, donde la salida se detiene y el folículo se prepara la la caída; y la telógena, donde el pelo permanece hasta que se cae.

Durante este proceso, hay ciertos consejos que puedes emplear para estimular el nacimiento de nuevos cabellos, por ejemplo:

1. Consumir alimentos altos en proteína

Según el Instituto de Trasplante Capilar (ITC) de España, consumir alimentos altos en proteína nutre a la matriz capilar.

La matriz capilar es la principal responsable de la producción y crecimiento del cabello. Si quieres tener mayor longitud, se recomienda nutrirla con alimentos como la carne roja, pollo, atún, pavo, soja, quinoa, huevo y pescados.

La proteína de los alimentos nutre la matriz capilar. Foto: Unsplash

2. Vitaminas para el cabello

Las vitaminas son igual de importantes para el crecimiento rápido del cabello.

Siguiendo con la información del ITC, las vitaminas A, C y todas las del complejo B protegen el crecimiento capilar mediante la producción de sebo, de colágeno y la restauración de piel.

Al nutrir el cuero cabelludo, dichos compuestos aceleran el proceso de nacimiento. Entre los ejemplos de comestibles que los contienen se encuentran:

Vitamina A: zanahorias, calabaza, mangos y papaya.

Vitamina C: en frutas cítricas como naranja, limón, fresa y kiwi.

Vitamina B: en frutos secos, almendras, nueces, salmón, bacalao, cordero, huevo de gallina y cereales integrales.

Las vitaminas A, C y B aceleran el crecimiento del pelo. Foto: Unsplash

3. Despuntes constantes

Para tu cabello sano, primero tienes que regular el uso de las planchas, tenazas y secadoras para el cabello, ya que suelen ser las causantes de puntas abiertas y deshidratadas.

El pelo maltratado gana una apariencia opaca, pierde su brillo y luce desordenado, por eso se recomienda realizar un despunte al menos una vez al mes.

Con esta sencilla acción no solo eliminarás la orzuela, sino que previenes que se agrave y provoque el debilitamiento o, en el peor de los casos, su caída.

Corta constantemente las puntas secas y abiertas. Foto: Unsplash

4. Masajes en el cuero cabelludo

No necesitas mucho tiempo para darte un masaje en el cuero cabelludo, puedes hacerlo al mismo tiempo que te bañas. La combinación de los movimientos con el vapor del agua caliente aumentan la circulación sanguínea.

Sólo deberás usar las yemas de tus dedos, sin tallar porque puedes dañar el cuero cabelludo. Hazlo con el shampoo o, si prefieres, apóyate de una mascarilla para que los movimientos se deslicen suavemente.

Los expertos del laboratorio Vichy indican que, además de estimular el nacimiento, los masajes en esta área del cuerpo reducen el estrés y la tensión, regulan la producción de sebo y favorecen la absorción de nutrientes.

Los masajes en el cuero cabelludo aumentan la circulación sanguínea y eso favorece el crecimiento. Foto: Unsplash

5. Evita el acondicionador en la raíz

Finalmente, es importante seguir las instrucciones de los productos para el cuidado del cabello, como lo es el acondicionador.

Recuerda que debe aplicarse sólo de medios a puntas, evitando el contacto con el cuero cabelludo porque puede volverlo grasoso y propenso a ensuciarse.

Otro riesgo es obstruir los folículos capilares, lo que afecta la circulación sanguínea y, por lo tanto, el crecimiento.

Aplicar mal el acondicionador provoca la obstrucción de los folículos capilares. Foto: Unsplash

Como podrás ver, con simples acciones puedes darle una ayudada extra a tu pelo para que crezca radiante.

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