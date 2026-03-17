Con el paso del tiempo es común que aparezcan canas no solo en el cabello, sino también en las cejas. Aunque para algunas personas pueden pasar desapercibidas, otras prefieren cubrirlas y una de las alternativas más prácticas es teñirlas cejas.

Si no sabes cómo, aquí te compartimos el método más sencillo.

Las cejas protegen los ojos del sudor y de la suciedad, pero a veces cambian de color por las canas. Foto: Freepik

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¿Por qué aparecen canas en las cejas?

De acuerdo con el Dr. Ross Kopelman, especialista en restauración capilar, las canas aparecen cuando los folículos pilosos producen menos melanina, el pigmento responsable del color natural del pelo y del vello.

Cuando los niveles de ese pigmento disminuyen, las cejas pueden volverse grises o blancas, proceso similar al que ocurre en el cabello.

Pero además, el experto indica que la genética también influye en la aparición de las canas, por ejemplo, si tus padres las tuvieron de manera prematura, es probable que tú también las experimentes a edad temprana.

Como tal, no existe una edad específica para su salida: algunas personas comienzan a notarlas entre los 30 y 40 años; mientras que otras las padecen a los 20 años, sin que necesariamente representen un problema de salud.

Asimismo, hábitos como fumar y una alimentación poco equilibrada pueden acelerar la pérdida de la melanina, dando origen a los denominados "hilos de plata".

Por otro lado, la dermatóloga Abril Martínez Velasco, de la Clínica de Oncodermatología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica en un artículo para la revista UNAM Global que el estrés oxidativo también puede afectar a los melanocitos, células encargadas de producir pigmento.

Si los niveles de cortisol se elevan demasiado, los melanocitos pueden deteriorarse y frenar la producción de color.

Las cejas poseen un pigmento que ayuda a la armonización facial. Foto: Freepik

¿Cómo teñir las canas de las cejas?

Una manera rápida de cubrir las canas en las cejas es aplicar un tinte especial. Los expertos de Maybelline indican que este proceso se puede realizar en casa, obteniendo resultados duraderos y no dañinos para la piel.

Materiales:

Tinte para cejas

para cejas Guantes desechables

Recipiente pequeño de plástico

Brocha o pincel para aplicar el tinte

Bolitas de algodón

Agua tibia

Vaselina o crema hidratante

Procedimientos:

Lava tu rostro con agua y jabón para eliminar los restos de maquillaje, grasa o suciedad; después seca la piel con una toalla dando pequeños toques.

Aplica vaselina o crema hidratante alrededor de tus cejas para evitar que la piel se manche.

para evitar que la piel se manche. Coloca el tinte en un recipiente de plástico y prepáralo siguiendo las instrucciones del producto.

Con ayuda de una brocha o pincel aplica el tinte sobre las cejas cubriendo las canas.

tinte sobre las cejas cubriendo las canas. Deja actuar el tinte durante el tiempo indicado en las instrucciones, que generalmente va de 5 a 10 minutos.

durante el tiempo indicado en las instrucciones, que generalmente va de 5 a 10 minutos. Humedece una bolita de algodón con agua tibia y retira el tinte con cuidado, limpiando bien el área para eliminar cualquier residuo.

Cubrir las canas de las cejas no tiene que ser complicado, pues con los productos especializados y siguiendo los pasos correctos es posible despedirse de ellas.

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