El cabello está expuesto constantemente a cambios climáticos, a las impurezas ambientales, a tintes y otros productos o procesos químicos al que lo sometemos y el daño que le podemos generar en ocasiones pasa desapercibido

Si quieres regresarle la salud a tu cabello, que luzca con brillo y sedoso, pero no sabes cómo hacerlo, en De Última te contamos cuáles son los beneficios del agua de romero para el cabello y cómo lo puede reparar.

El romero no solo es un sazonador, también tiene propiedades medicinales y es beneficioso para el cabello. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los beneficios del agua de romero para el cabello?

El romero es una hierba que contiene hierro, calcio, magnesio, fósforo, potasio y vitamina B6. Si bien es conocida en la cocina como un sazonador de alimentos, también tiene funciones que abarcan más ámbitos que ese.

Dicha hierba cuenta con propiedades medicinales. El médico Pablo Gonzales de Salud Responde informa que los beneficios del romero son:

Aliviar dolores musculares.

Mejorar la memoria.

Fortalecer el sistema inmunológico y circulatorio.

Ayuda al crecimiento del cabello.

Beneficios del agua de romero en el cabello

El agua de romero contiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a destapar los folículos capilares del cuero cabelludo que provoca la estimulación del crecimiento del pelo.

contiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a destapar los folículos capilares del cuero cabelludo que provoca la estimulación del crecimiento del pelo. Al contar con propiedades microbianas, el agua de romero apacigua la caspa o alguna irritación que el cuero cabelludo padezca.

el agua de romero apacigua la caspa o alguna irritación que el cuero cabelludo padezca. Sus antioxidantes, vitaminas y nutrientes son los causantes de darle esa apariencia brillosa y sedosa al cabello.

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¿Cómo hacer agua de romero en casa?

Si quieres que tu cabello crezca rápido, prevenir su caída, que luzca brillante y reparar todo el daño de tu pelo, puedes preparar el agua de romero en casa para obtener todos sus beneficios, solo necesitarás:

Ramas frescas de romero o romero en polvo.

Agua.

Olla para preparar el agua.

Preparación:

Llena la olla con agua. Lava bien las ramas de romero Mete las ramas en la olla y deja hervir el agua Cuando el agua comience a hervir, apaga el fuego y deja reposar durante 10-15 minutos. Deja enfriar el agua. Si el agua ya no está caliente, puedes colarla para separarla de las ramas. Deposita las ramas en otro recipiente o en un atomizador para aplicarlo directamente y fácil en el cabello. ¡Y listo! tienes agua de romero casera.

Puedes implementar el agua de romero a tu rutina diaria de cuidado del pelo. Se puede aplicar después de tomar un baño, con constancia notarás los resultados de cómo le devuelve la "vida" a tu cabello.

El agua de romero casero se puede utilizar todos los días después de lavarte el cabello. Foto: Unsplash

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