Las canas son uno de los cambios más visibles en el cabello y, aunque suelen asociarse con el envejecimiento, aparecen en diferentes etapas de la vida. Como tal no representan ningún problema de salud, pero para muchas personas sí se vuelven una cuestión estética.

Por fortuna existen diversas maneras de cubrirlas sin recurrir a cambios drásticos, por ejemplo, las mechas invertidas. Hoy te decimos cómo son y por qué pueden beneficiarte.

Las canas tienen una textura más gruesa a comparación del resto del cabello. Foto: Unsplash

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¿Qué son las canas?

De acuerdo con los expertos de L’Oréal Paris, las canas aparecen debido a la pérdida de melanocitos, que son las células encargadas de producir melanina (pigmento que da color al cabello, los ojos y la piel).

Con el paso del tiempo, su producción disminuye y provoca que el pelo pierda su color y se vuelva blanco o gris.

Más que por envejecimiento, las canas también aparecen por factores hereditarios, por estrés, el mal descanso, la mala alimentación o hábitos cotidianos como fumar.

La dermatóloga Rosa María Ponce, en un artículo para la revista UNAM Global, menciona que no existe tratamiento para eliminar esos cabellitos blancos de manera definitiva. Ni los suplementos alimenticios pueden revertirlas.

Sin embagro, es posible recurrir a opciones estéticas para ocultarlas, entre ellas, técnicas de coloración como las mechas invertidas.

¿Por qué las mechas invertidas pueden ocultar las canas?

Si no quieres teñir todo tu cabello, las mechas invertidas pueden ser una alternativa sutil para disimular las canas. Esta técnica consiste en trabajar principalmente las capas internas del pelo, manteniendo las externas en su color natural.

Un artículo de la marca Garnier indica que este estilo te permite jugar con con tu look. Y es que las mechas pueden ocultarse o mostrarse fácilmente, dependiendo de cómo te peines. Así que también son versátiles.

Por ejemplo, al recoger el cabello, los mechones internos quedan visibles, creando un efecto más llamativo; mientras que al llevarlos sueltos, el acabado luce más discreto.

Pero, ¿cómo se consiguen estas mechas? Principalmente haciendo un degradado de color en tonos oscuros de medios y puntas, manteniendo la raíz clara.

La técnica debe hacerse por expertos, evitando el riesgo de lastimar el cuero cabelludo con los productos para la decoloración.

Mechas invertidas. Foto: Instagram @deryndaniels

¿Qué otras ventajas tienen las mechas invertidas?

Además de ocultar las canas, los expertos de Salerm Cosmetics explican que las mechas invertidas se adaptan a distintos tonos de pieles, abriendo la posibilidad llevar la parte de la raíz con matices claros dorados o grisáceos.

Otra de sus ventajas es que requieren menos mantenimiento; dado que las puntas y los medios van oscuros, el pelo no se ve deslavado rápidamente. De igual manera, evita fenómenos como la orzuela y el quiebre constante.

Las canas son parte de un proceso natural, y pueden lucirse con estilo gracias a las mechas invertidas.

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