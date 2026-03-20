La Ciudad de México vuelve a posicionarse como epicentro del diseño contemporáneo con la llegada de “Seventh Collection”, la nueva propuesta de Jonathan Oberti, fundador y director creativo de Tejesta.

Presentada en Óptica Quevedo, esta colección pone al centro algo que muchas veces pasa desapercibido: los lentes como piezas de diseño, donde la estructura, la proporción y los materiales hablan por sí solos.

Jonathan Oberti. Foto: Abril Macias | El Universal

Los lentes como objeto de diseño

Lejos de ser un simple accesorio, los nuevos modelos de Tejesta —Hopkins, Erte, Taiga y Ninety— exploran una estética depurada donde cada línea tiene intención.

Uno de los detalles más relevantes es el puente esculpido directamente del armazón, una técnica inspirada en la óptica de los años 40 y 50 que aporta profundidad y carácter a los lentes. El resultado: piezas que se sienten arquitectónicas, pero ligeras al usarse.

Además, esta es la primera colección completamente producida en Japón, lo que eleva el nivel de precisión en acabados, equilibrio y comodidad sobre el rostro.

Los nuevos lentes de Tejesta

La colección también se materializa en una serie de lanzamientos que reflejan la evolución estética de la marca. Modelos como Araki, Comanche, Dixon y Nokoni muestran un equilibrio entre formas orgánicas y estructuras más marcadas, adaptándose a distintos estilos sin perder identidad.

La paleta juega un papel clave: desde tonos carey clásicos hasta colores más arriesgados como burgundy, verdes profundos y negros sólidos, que refuerzan el carácter de cada pieza.

En cuanto a construcción, cada armazón destaca por su precisión. Los acetatos de alta calidad, las bisagras reforzadas y los acabados pulidos no solo responden a lo visual, sino también a la experiencia de uso: lentes que se sienten ligeros, balanceados y duraderos.

El resultado es una colección que no sigue tendencias, sino que propone un lenguaje propio, donde los lentes funcionan como pieza central del look.

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Una estética entre lo vintage y lo contemporáneo

La esencia de la marca se construye a partir de la reinterpretación del pasado. Jonathan Oberti ha tomado referencias del eyewear vintage para transformarlas en piezas actuales, pensadas para un consumidor que busca diseño sin sacrificar funcionalidad.

Su inspiración viene desde temprana edad, influenciado por el negocio familiar y por piezas icónicas como las de Jean Paul Gaultier, que marcaron su visión de las gafas como objetos artísticos.

México, parte del ADN de la marca

Más allá del lanzamiento, Oberti destacó la conexión que Tejesta ha construido con México, país donde han realizado sus campañas en los últimos años.

Para el diseñador, la riqueza cultural del país también se conecta con sus referencias estéticas, especialmente al descubrir que gran parte de la narrativa del American West tiene raíces mexicanas. “México es un país cerca del corazón”, compartió.

Aunque la marca ha explorado materiales como acetatos biodegradables, el enfoque principal sigue siendo la durabilidad y la calidad. Para Oberti, el objetivo no es solo innovar, sino crear piezas que trasciendan el tiempo.

Con “Seventh Collection”, Tejesta reafirma que los lentes pueden ser mucho más que un complemento: pueden ser el statement principal.

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