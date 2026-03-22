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El skincare es un hábito importante en nuestro día a día, ya que permite mantener a la piel en óptimas condiciones. Y esto mismo sucede con el cabello.
Diariamente, el pelo se enfrenta a cambios de temperatura, a contaminantes, a químicos de tintes y al calor de las planchas o tenazas. Por eso es primordial adoptar una buena rutina de cuidado.
Si quieres saber más sobre haircare, en De Última te explicamos a fondo esta tendencia que va ganando popularidad en el mundo de la belleza.
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¿Qué es haircare y para qué sirve?
De acuerdo con el Centro Dermatológico Estético Alicante, el haircare es el conjunto de prácticas que se utilizan para limpiar, nutrir y mejorar la salud del pelo.
No es necesario incluir muchos productos en la rutina para cuidar tu pelo, sino que con los básicos es suficiente para evitar efectos como el frizz, quiebre, caspa, etcétera.
¿Cuáles son los pasos básicos del haircare?
1. Lavado con agua tibia
Para tener un cabello fuerte y brilloso, evita utilizar agua caliente porque puedes darle una apariencia opaca, esto de acuerdo con los expertos de Garnier.
Lo ideal es bañarte con agua tibia, suficiente para retirar todas las impurezas acumuladas en el día y al mismo tiempo mantener la hidratación.
2. Shampoo especializado
Escoger un shampoo apto para tu cabello y libre de agentes químicos dañinos es otro paso esencial dentro del haircare. No utilices los que contengan sulfatos, siliconas y parabenos.
Según explican los expertos de Henna Morena, este sencillo paso puede devolver el brillo y el movimiento al pelo. En cambio, un shampoo con los anteriores químicos afecta su salud y la del cuero cabelludo.
En conjunto, estos compuestos ocasionan resequedad, eliminan los aceites naturales del cabello, provocan irritación, añaden peso y ocasionan sensibilidad en algunas personas.
3. Acondicionador obligatorio
La hidratación del pelo es clave para conseguir una sensación sedosa, por lo que aplicar acondicionador resulta obligatorio. Este producto tiene que usarse de medios a puntas y dejarlo actuar durante 15 a 20 minutos.
Tal como lo explican los expertos de L'Oreal París, el acondicionador sella e hidrata la cutícula, previniendo signos que arruinan tu look como la resequedad y el frizz.
4. Reduce las herramientas de calor
Si quieres tener un cabello sano, el haircare recomienda reducir el uso de herramientas de calor, ya sean planchas, secadoras o rizadoras.
Las altas temperaturas provocan puntas abiertas, resequedad y, en casos extremos, quemaduras en las hebras del pelo.
Si decides seguir utilizando dichas herramientas, no olvides aplicar un protector térmico, que crea una barrera, aporta brillo y mantiene el color si es que sueles teñirlo.
5. Uso de mascarillas y aceites
Como último paso, al menos una vez a la semana consiente a tu cabello con mascarillas hidratantes, que sobre todo sean elaboradas con ingredientes nutritivos como el aguacate, aceite de coco, aloe vera o miel.
Otra opción es utilizar aceites de argán, romero o ricino. Estos productos se dejan al menos 15 minutos en el pelo, luego se enjuagan y, de preferencia, deben ser orgánicos.
El haircare es sencillo, no toma mucho tiempo de tu día y requiere productos básicos, así que tampoco debes gastar grandes cantidades de dinero para hacerlo con éxito.
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