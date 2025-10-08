¿Puntas abiertas? El poderoso ingrediente natural que ayuda a combatir el cabello maltratado

El clima de otoño es el favorito de muchos, pues el ambiente templado resulta atractivo para las personas, sin embargo, la estación contiene la humedad necesaria para resecar el cabello y que en pocos días tenga un aspecto dañado.

Ante la larga lista de costosos tratamientos de cuidado capilar que hay en el mercado, existe un ingrediente natural que es el secreto mejor guardado entre las estrellas de Hollywood con las melenas más brillantes.

Fue Blake Lively, quien hace unos años contó al medio The Cut un truco de belleza que aprendió de su madre y se trata de ponerse aceite de coco en las puntas del pelo, antes de ducharse. Los resultados de este sencillo consejo son evidentes, ya que la actriz posee una de las cabelleras más sobresalientes del medio.

El aceite de coco es rico en vitamina E, tiene propiedades antioxidantes y antibacterianas que lo hacen un ingrediente muy popular entre los tratamientos de hidratación profunda como shampoos y cremas para peinar.

El aceite de coco es el mejor aliado para tener una melena de ensueño / Foto: Pexels

Beneficios de aplicar aceite de coco en el cabello

Al igual que la famosa actriz, el truco para restaurar el cabello dañado consiste en colocar una capa de aceite en las puntas del pelo y dejar que absorba todos los nutrientes, se recomienda que repose de 10 a 20 minutos, posteriormente lava tu pelo con normalidad.

Si el cabello presenta una resequedad severa, puedes potenciar este tratamiento hidratante, calentando un poco el aceite en un recipiente para que se disuelva y tenga consistencia líquida, para que pueda distribuirse mejor en el pelo de medios a puntas y deja reposar durante una hora.

¿Cómo aplicar el aceite de coco en el cabello? Foto: Pexels

Remedio para la caspa leve

Si tu pelo en esta temporada acumula residuos de grasa, el aceite de coco funciona como un agente antibacteriano y antifúngico mejorando la barrera cutánea y previniendo la aparición de caspa.

Ayuda a definir el pelo rizado

El aceite de coco también se puede usar para controlar el encrespamiento y definir los rizos en melenas de cabello grueso con tendencia al encrespamiento. Solo debe aplicarse sobre el cabello limpio y húmedo de medios a puntas, como si se tratara de una espuma o un gel.

Foto: Freepik

