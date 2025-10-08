VIDEO: Tiktoker japonesa muestra botana mexicana a su familia y su reacción se viraliza

Alrededor del mundo, la comida mexicana es famosa por su peculiar sazón y, al igual que las botanas y algunos dulces, el picante forma parte de los sabores que predominan en la gastronomía de México.

Aunque esta fusión de sabor es del agrado de muchos, hay otras personas que no pueden ingerir alimentos muy picantes, entre ellos los extranjeros, cuyas reacciones con todo tipo de comida mexicana provoca furor en la red.

Aunado a ello, recientemente una pareja de adultos mayores en Japón fue sorprendida por su nieta, quien les dio a probar una popular botana extra picante de origen mexicano y su reacción simplemente sorprendió a los internautas.

Botanas en México. Foto: Redes Sociales

Tiktoker japonesa muestra botana mexicana a su familia

La tiktoker conocida como @yukita.chan abrió una bolsa de Takis Fuego para que su familia en Japón probara una botana mexicana, “Ya no me acordaba que se picaran tanto los Takis”, escribió al pie del video.

El primero en probar la botana fue su abuelo, quien tardó algunos segundos en sentir el sabor y luego gritó que le picaba y advirtió que su garganta se cerraba, a lo que su nieta le ofreció algo para beber. Los gestos del hombre rápidamente se viralizaron.

Después el hombre mencionó que seguramente la abuela si soportaría el picante. Ante la advertencia, mencionaron que probara solo un poco y la valiente mujer mordió un bocado y mencionó que si puede comerlo pero que era muy picante.

"O sea que somos mejores en picante que los japoneses"

"Con estos videos me doy cuenta de que los mexicanos estamos muy acostumbrados al picante"

"A pero sus ramen de ellos están al tiple de picante"

"Y pensar que la mayoría le echan salsa Valentina"

"Se me antojaron unos con una Maruchan"

Fueron algunos de los comentarios en el video.

