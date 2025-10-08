Carl's Jr lanza combos en 109 pesos: ¿cómo aplica la promoción?

¿Cuáles son los combos de Carl's Jr a precio especial?

Las hamburguesas que entran en la promoción con un costo de $109.00 pesos, son el “Combo Americana” y “Combo Nacional”, las cuales son variedades ya conocidas entre los comensales.

La Americana Burger contiene una irresistible salsa All-American, en combo viene acompañada por papas y refresco tamaño chico.

Por otro lado, la Nacional Burger va a acompañada de una cremosa salsa verde, en el combo de la promoción va con papas y refresco chicos.

La promoción estará disponible por tiempo limitado. Foto: Carl's Jr.

Esta promoción estará vigente desde el 1 de octubre y aplicará hasta el 31 de diciembre del 2025 en restaurantes participantes de México, excepto aeropuertos. Para más detalles sobre la promoción consulta su sitio web.

