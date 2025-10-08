Carl's Jr lanza combos en 109 pesos: ¿cómo aplica la promoción?

Más Información
Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: conoce los requisitos, montos y fechas clave del apoyo a estudiantes
La cadena americana de comida rápida, Carl's Jr. sorprendió a sus fans mexicanos con una promoción imperdible para los amantes de las hamburguesas con dos combos a precio especial.
Carl's Jr. llegó a tierra azteca a finales de los años 90, estableciéndose inicialmente con restaurantes al norte del país, donde rápidamente se colocó en el agrado de los comensales y ahora, más de 20 años después cuenta con sucursales por todo el país, convirtiendo a México en el territorio con más restaurantes de la marca, después de Estados Unidos.
Leer también: Fortnite lanza vistazo del evento de Halloween 2025 con skins de Scream, Scooby-Doo y otros más Las hamburguesas que entran en la promoción con un costo de $109.00 pesos, son el “Combo Americana” y “Combo Nacional”, las cuales son variedades ya conocidas entre los comensales. La Americana Burger contiene una irresistible salsa All-American, en combo viene acompañada por papas y refresco tamaño chico. Por otro lado, la Nacional Burger va a acompañada de una cremosa salsa verde, en el combo de la promoción va con papas y refresco chicos. Leer también: Festival de Pan de Muerto en CDMX: ¿cuándo y dónde asistir a la muestra? Esta promoción estará vigente desde el 1 de octubre y aplicará hasta el 31 de diciembre del 2025 en restaurantes participantes de México, excepto aeropuertos. Para más detalles sobre la promoción consulta su sitio web. También te interesará: El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood? Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos? Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. dcs
¿Cuáles son los combos de Carl's Jr a precio especial?
Noticias según tus intereses
Las hamburguesas que entran en la promoción con un costo de $109.00 pesos, son el “Combo Americana” y “Combo Nacional”, las cuales son variedades ya conocidas entre los comensales.
La Americana Burger contiene una irresistible salsa All-American, en combo viene acompañada por papas y refresco tamaño chico.
Por otro lado, la Nacional Burger va a acompañada de una cremosa salsa verde, en el combo de la promoción va con papas y refresco chicos.
Leer también: Festival de Pan de Muerto en CDMX: ¿cuándo y dónde asistir a la muestra?
Esta promoción estará vigente desde el 1 de octubre y aplicará hasta el 31 de diciembre del 2025 en restaurantes participantes de México, excepto aeropuertos. Para más detalles sobre la promoción consulta su sitio web.
También te interesará:
El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo
Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?
Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs