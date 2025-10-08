Más Información

Carl's Jr lanza combos en 109 pesos: ¿cómo aplica la promoción?

Carl's Jr lanza combos en 109 pesos: ¿cómo aplica la promoción?

CURP Biométrica 2025: ¿cuánto tiempo tarda el trámite?

CURP Biométrica 2025: ¿cuánto tiempo tarda el trámite?

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: conoce los requisitos, montos y fechas clave del apoyo a estudiantes

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: conoce los requisitos, montos y fechas clave del apoyo a estudiantes

Fortnite lanza vistazo del evento de Halloween 2025 con skins de Scream, Scooby-Doo y otros más

Fortnite lanza vistazo del evento de Halloween 2025 con skins de Scream, Scooby-Doo y otros más

Totalplay lidera la nueva era digital en México con el lanzamiento de 10 mil megas y WiFi 7

Totalplay lidera la nueva era digital en México con el lanzamiento de 10 mil megas y WiFi 7

La cadena americana de comida rápida, sorprendió a sus fans mexicanos con una promoción imperdible para los amantes de las hamburguesas con dos .

Carl's Jr. llegó a tierra azteca a finales de los años 90, estableciéndose inicialmente con restaurantes al norte del país, donde rápidamente se colocó en el agrado de los comensales y ahora, más de 20 años después cuenta con sucursales por todo el país, convirtiendo a México en el territorio con más restaurantes de la marca, después de Estados Unidos.

Leer también:

¿Cuáles son los combos de Carl's Jr a precio especial?

Las hamburguesas que entran en la promoción con un costo de $109.00 pesos, son el “Combo Americana” y “Combo Nacional”, las cuales son variedades ya conocidas entre los comensales.

La Americana Burger contiene una irresistible salsa All-American, en combo viene acompañada por papas y refresco tamaño chico.

Por otro lado, la Nacional Burger va a acompañada de una cremosa salsa verde, en el combo de la promoción va con papas y refresco chicos.

Leer también:

La promoción estará disponible por tiempo limitado. Foto: Carl's Jr.
La promoción estará disponible por tiempo limitado. Foto: Carl's Jr.

Esta promoción estará vigente desde el 1 de octubre y aplicará hasta el 31 de diciembre del 2025 en restaurantes participantes de México, excepto aeropuertos. Para más detalles sobre la promoción consulta su sitio web.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses