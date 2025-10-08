Fortnite lanza vistazo del evento de Halloween 2025 con skins de Scream, Scooby-Doo y otros más

El videojuego Fortnite vuelve a celebrar Halloween con un evento temático que mezcla el miedo con la diversión. En su edición 2025, Epic Games prepara una experiencia repleta de nuevas misiones, recompensas exclusivas y una selección de personajes icónicos del cine y la televisión, como Ghostface de Scream y los integrantes de Scooby-Doo.

¿Cuándo comienza el evento de Halloween en Fortnite 2025?

El evento de Halloween 2025 en Fortnite iniciará el jueves 10 de octubre, según el horario de México, y estará disponible durante todo el mes.

Epic Games lo ha denominado como parte del clásico “Fortnitemares”, su tradicional temporada de terror que cada año transforma el mapa con escenarios temáticos, criaturas sobrenaturales y desafíos por tiempo limitado.

¿Qué skins llegarán para esta edición de Halloween?

Entre las más esperadas se encuentran Ghostface, el temido asesino de la saga Scream, y los personajes de Scooby-Doo, incluyendo a Shaggy, Velma, Daphne y Fred.

También se esperan apariciones especiales de figuras relacionadas con el género de terror, junto con accesorios y gestos inspirados en películas clásicas. Epic Games aún no confirma todos los invitados, pero adelantó que habrá más colaboraciones sorpresa a lo largo del mes.

¿Qué novedades traerá el evento dentro del juego?

Además de las skins, Fortnite incorporará misiones temáticas que permitirán a los jugadores obtener experiencia adicional y objetos exclusivos. Habrá modos de juego especiales ambientados en casas embrujadas y zonas oscuras del mapa, donde los jugadores deberán enfrentar criaturas o completar tareas nocturnas. Los desafíos diarios también darán recompensas cosméticas gratuitas, como mochilas, alas y grafitis con motivos de Halloween.

¿Cómo se pueden conseguir las nuevas skins?

Las skins podrán adquirirse en la Tienda de Objetos utilizando paVos, aunque algunas podrían obtenerse a través de misiones especiales o eventos en vivo dentro del juego. Los paquetes de colaboración estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que los jugadores deberán estar atentos al calendario oficial de lanzamientos.

Este año, el evento apuesta por la nostalgia y la cultura pop, reuniendo a personajes que marcaron generaciones. La mezcla de humor, misterio y terror clásico promete una experiencia completa tanto para veteranos como para nuevos jugadores.

Con una ambientación cuidadosamente diseñada y recompensas exclusivas, Fortnite se consolida una vez más como el referente de los eventos temáticos dentro del mundo gamer.

