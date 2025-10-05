¿Cómo limpiar y darle brillo a la joyería de plata sin dañarla? Sigue esta receta

El azufre presente en el aire, la humedad y el agua suele oscurecer la joyería de plata, dejando marcas negras y dañando la textura de los collares, pulseras y anillos. Por esto es recomendable tener una rutina de cuidado y limpieza para alargar la vida de tus piezas de plata y preservar su apariencia.

Si bien en el mercado existen numerosos productos químicos para limpiar plata, estos no suelen ser devolverle el brillo perdido. No obstante, no hay de qué preocuparse, ya que existen diversos trucos sencillos y caseros para limpiar la plata, devolviéndole el brillo y la elegancia.

La plata se pone negra debido a un proceso de oxidación ocasionado por distintos factores naturales como la presencia de sulfuro de hidrógeno en el aire, la humedad, la luz solar y la escasez de ventilación, lo que genera sobre la superficie de la joyería una capa opaca y grisácea que quita el brillo de los collares y anillos.

Lee también: ¿Cómo secar rápido la ropa cuando hay humedad o lluvia? Sigue estos tips

Sigue este método para limpiar la joyería de plata. Foto: Freepik

¿Cómo limpiar la joyería de plata?

De acuerdo con el portal digital de la marca de joyería TOUS, una de las formas de limpiar plata es con papel aluminio y bicarbonato. Según el sitio, el aluminio ayuda a eliminar la suciedad gracias a una reacción química conocida como reducción.

Materiales:

Papel aluminio

Recipiente hondo de plástico o vidrio

o Agua caliente

Bicarbonato de sodio

de sodio Un paño suave

Procedimiento:

Coloca papel aluminio en un recipiente hondo, cubriendo toda la superficie.

en un recipiente hondo, cubriendo toda la superficie. Introduce las joyas que quieras limpiar y añade agua hirviendo .

. Agrega dos cucharadas de bicarbonato de sodio y deja actuar la mezcla por 15 minutos.

de bicarbonato de sodio y deja actuar la mezcla por Luego de dejarlas reposar, sécalas con un paño seco y limpio, con movimientos circulares suaves y firmes para pulirlas.

Durante el proceso de limpieza también puedes añadir vinagre blanco, jabón neutro o jabón para platos sin abrasivos, que actúan como grandes aliadas para devolver el brillo a la plata. Otro método para limpiar la joyería es con pasta de dientes o jugo de limón, ya que el acido presente en estos elementos puede intervenir sobre la reacción de oxidación.

Lee también: Bicarbonato y agua oxigenada: ¿cómo usarlos juntos para limpiar, desinfectar y eliminar bacterias en casa?

¿Cómo limpiar y darle brillo a la joyería de plata sin dañarla? Sigue esta receta. Foto: Canva

Consejos para cuidar la joyería de plata

Guarda tus joyas correctamente: cuando no utilices tus collares o pulseras, guárdalas en bolsas herméticas de tela o plástico para evitar el contacto con el aire y la humedad, posteriormente colócalas en un espacio fresco y seco . También no olvides retirar tus joyas cuando realices actividades físicas como correr y nadar, ya que el PH del cuerpo puede acelerar la reacción química.

cuando no utilices tus collares o pulseras, guárdalas en de tela o plástico para evitar el contacto con el aire y la humedad, posteriormente colócalas en un . También no olvides retirar tus joyas cuando realices como correr y nadar, ya que el PH del cuerpo puede acelerar la reacción química. Usa materiales amigables: al pulir utiliza un paño especial para plata o un paño de microfibra seco, esto dará brillo a la superficie sin rayarla.

al pulir utiliza un paño especial para plata o un paño de microfibra seco, esto dará brillo a la superficie sin rayarla. Evita productos químicos: aleja tus prendas de la sal, cloro , perfumes , cremas , productos de limpieza y cosméticos, ya que pueden acelerar el proceso de oxidación.

aleja tus prendas de la sal, , , , productos de limpieza y cosméticos, ya que pueden acelerar el proceso de oxidación. Limpia regularmente tu joyería: limpia con frecuencia tu plata para evitar la acumulación de suciedad y empañamiento severo.

También te interesará:

La mejor fórmula para dejar tus cristales, espejos y ventanas sin manchas

"La Red Social" anuncia secuela: ¿Cuándo se estrenará la película en México?

Google cumple 27 años: ¿Qué significa el nombre del famoso buscador?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov