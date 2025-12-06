Una nueva tendencia de cabello, originada en Corea, ha llamado la atención en redes sociales. Se trata del "efecto espejo", que se obtiene mediante el uso de productos específicos para darle brillo y eliminar el frizz.

Aunque parece que sus resultados sólo se consiguen en salones de belleza de alto costo, la realidad es que sólo se necesita una rutina básica para lograr que el pelo luzca "wet" o húmedo. Aquí te contamos los detalles.

El efecto espejo en el cabello ayuda a eliminar el frizz. Foto: Freepik

Leer también Dua Lipa en CDMX: cómo su estilo marca tendencia en México

¿Qué es el "efecto espejo" en el cabello?

El "efecto espejo" es un acabado brillante y uniforme que refleja la luz con mayor intensidad debido a la alineación de la cutícula. En Corea se asocia con un cabello nutrido y profundamente hidratado.

Asimismo, se asocia con hábitos de cuidado más conscientes porque su prioridad es fortalecer el pelo desde la raíz y no solo aplicar los productos de manera superficial.

¿Cómo se logra? Según el blog de L’Oréal Paris, el brillo es producido cuando la superficie de la hebra se encuentra lo suficientemente sellada como para permitir el rebote de la luz.

Además, de acuerdo con un artículo de Hiper Peluquería, esta tendencia capilar ha ganado popularidad porque busca el equilibrio entre la limpieza profunda y un acondicionamiento específico, evitando la saturación con productos que afecten la fibra capilar.

Y, en definitiva, la principal ventaja del "efecto espejo" es que funciona en cualquier textura, largo y color de cabello.

El uso de aceites hidratantes es parte de la rutina para conseguir el "efecto espejo" en el cabello. Foto: Pexels

¿Cómo hacer el "efecto espejo" en el cabello desde casa?

Es fácil conseguir el efecto de "espejo" con tratamientos como alisados permanentes, o al menos un look similar. Sin embargo, no dejan de ser invasivos para el pelo y, a largo plazo, lo vuelven quebradizo.

La diferencia con esta rutina es que se basa en pasos simples para mejorar la estructura del cabello de manera natural. Siguiendo con la información de L’Oréal Paris, la clave está en la constancia y en la elección acertada de los productos:

Limpieza estratégica: utiliza un shampoo purificante una vez por semana para retirar todos los residuos sin resecar el cuero cabelludo.

Acondicionador: aplica el acondicionador de medios a puntas para evitar un peso innecesario en las raíces.

Mascarilla hidratante: elige fórmulas con pantenol o glicerina, ingredientes que ayudan a retener la humedad y mantienen la superficie del pelo lisa.

Aceite ligero: coloca una cantidad pequeña de aceite de argán o marula para dar luminosidad al instante.

Sellado con agua fría: este paso favorece el cierre de la cutícula, lo que incrementa el reflejo de la luz.

Control de calor: según Hiper Peluquería, las herramientas térmicas deben utilizarse con temperaturas medias para evitar el frizz y hacer que el resultado luzca pulcro.

Cada acción, por más pequeña que parezca, ayuda a crear el efecto "espejo". Con hábitos constantes y con los productos adecuados, es posible obtener un cabello como de revista.

Leer también Cómo lavar la ropa deportiva para que no huela feo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters