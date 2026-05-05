Yalitza Aparicio asistió a la tercera edición del Sundance Festival Film, celebrado en la Ciudad de México del pasado 31 de abril al 3 de mayo.

Además de una muestra de trabajos del cine independiente estadounidense, este evento contó con una alfombra roja y fue ahí donde la actriz mexicana sorprendió con un nuevo look.

Si quieres conocer la tendencia de cabello a la que se ha sumado, en De Última te mostramos los detalles.

¿Cuál es el nuevo corte de cabello de Yalitza Aparicio?

En todas las alfombras salen a relucir tendencias, y en esta ocasión Yalitza Aparicio eligió unirse a la del corte bob, que no pasa de moda desde hace temporadas.

Además de proyectar un toque elegante, dicho estilo resulta favorecedor para enmarcar la cara e incluso resta años porque quita volumen y peso.

Específicamente, la también embajadora de Cartier le dio una variación; y es que, por lo general, el bob llega a la altura de las orejas o a la mandíbula.

Sin embargo, la famosa optó por usarlo hasta las clavículas. Así que si te interesa imitar su look, te recomendamos pedirle a tu estilista un "long bob":

Yalitza Aparicio en la alfombra negra del Sundance Film Festival. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Leer también Beyoncé, la mejor vestida de la Met Gala 2026

¿Cuáles son las ventajas del corte long bob?

De acuerdo con el Salón Cristina Cisneros de España, el long bob, también llamado lob, es uno de los cortes más versátiles y favorecedores que existen en la actualidad.

Estas son sus principales ventajas:

Puede suavizar rostros cuadrados, alargar los redondos y enmarcar los ovalados

Puedes llevarlo lacio, con ondas suaves, efecto despeinado o recogerlo en coletas bajas

No requiere tanto tiempo para lavar, secar o estilizar

Es ideal si se tiene cabello fino

No es tan radical como un bob clásico

Este corte encaja con la estética actual de verse natural y arreglada, ya que se puede peinar fácil y sigue viéndose elegante sin mucho esfuerzo.

¿Cómo fue el look completo de Yalitza Aparicio?

Para la alfombra, además de dejar atrás su larga cabellera, la actriz de Roma apostó por un look monocromático: negro desde la cabeza hasta los pies.

El atuendo fue protagonizado por un top de mangas largas y de escote cuadrado, que dejó a la vista su abdomen, y una falda larga. Mientras que de calzado eligió unas zapatillas abiertas.

Y “plus” lo dieron sus accesorios dorados (pulseras y anillos), muy característicos del estilo personal de Yalitza Aparicio.

Yalitza Aparicio con su corte bob y un look monocromático. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Leer también Natura abre su tienda oficial en Mercado Libre

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/