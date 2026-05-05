Si había dudas sobre el regreso de los pantalones capri, Galilea Montijo acaba de confirmarlo. La conductora compartió un look que pone sobre la mesa una de las tendencias más debatidas del momento: el revival de los capri, pero en una versión mucho más pulida y actual.

En esta ocasión, apuesta por un total look negro de SHEIN, donde los pantalones capri de corte recto se convierten en la pieza clave. La elección del color no es casual: el negro estiliza, alarga visualmente la silueta y le da un aire más sofisticado a una prenda que suele percibirse como complicada.

El styling se completa con zapatillas negras de punta abierta, que aportan equilibrio al look. Este tipo de calzado no solo suma elegancia, también ayuda a aligerar visualmente el conjunto y evitar que se vea pesado.

Así se eleva una tendencia complicada de llevar. Foto: Instagram @galileamontijo

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Lejos de su versión más dosmilera, los capri que lleva Galilea funcionan desde la estructura y el fit. No buscan llamar la atención por sí solos, sino integrarse a un outfit que se siente coherente y bien construido.

Ahí está la clave: mantener una base monocromática y dejar que el corte del pantalón haga el trabajo.

Los pantalones capri están de vuelta. Foto: Instagram @galileamontijo

En un momento donde la moda está rescatando básicos con una nueva lectura, Galilea Montijo demuestra que los capri sí pueden funcionar… siempre que el styling esté bien resuelto. Porque esta vez, no se trata solo de que regresen. Se trata de cómo se llevan.

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