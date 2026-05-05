En México, tradicionalmente la cocina no sólo se trata de una estancia para la preparación y almacenaje de alimentos: es el punto de conexión social, cultural incluso, emocional de muchas familias.

Por ello, este espacio debe evolucionar para quienes lo habitan. Con ayuda de Porcelanosa, empresa líder en diseño y materiales para cocina, se puede conservar el enfoque funcional del espacio a la vez que los momentos cotidianos se facilitan y se hacen más especiales.

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¿Cómo el diseño de una cocina impacta en la rutina diaria?

La cocina representa uno de los espacios más importantes en la vida de las familias. Para las madres, por ejemplo, esta habitación puede representar el umbral desde el cual nacen las conexiones con los hijos: mientras cocinan, al acompañar las tareas o compartir una conversación.

De esta manera, aconseja Porcelanosa que los espacios abiertos no sólo forman parte de la estética de los hogares modernos, sino que permiten favorecer la conexión y hacer de cada actividad algo compartido.

Por otro lado, los materiales son clave en las emociones que se viven en el hogar. Tonos suaves, texturas naturales y acabados mate crean una atmósfera acogedora que invita a quedarse, además que la iluminación integrada de forma sutil es una herramienta para acompañar desde las primeras horas de la mañana hasta las cenas en familia.

¿Qué características representan el diseño de una cocina acogedora?

Para diseñar un espacio en el hogar no sólo se debe tener en cuenta los gustos personales, sino el uso final del espacio. En el caso de una cocina, en el diseño de interiores moderno se considera incorporar soluciones inteligentes que permitan hacer más eficiente cada tarea:

Almacenamiento optimizado: ayuda a mantener el orden sin esfuerzo.

ayuda a mantener el orden sin esfuerzo. Superficies resistentes y fáciles de limpiar: ideales para el uso diario.

ideales para el uso diario. Electrodomésticos integrados: simplifican procesos y reducen tiempos.

simplifican procesos y reducen tiempos. Zonas específicas: estaciones de café o espacios multifuncionales que se adaptan a cada rutina.

Porcelanosa propone espacios que acompañan a las madres. Foto: Cortesía

Especialistas en diseño de cocinas como Porcelanosa, resaltan que incluso las innovaciones pueden integrar de manera discreta para mejorar la calidad de vida:

Griferías inteligentes: optimizan el consumo de agua.

optimizan el consumo de agua. Sistemas touchless: más higiénicos y prácticos.

más higiénicos y prácticos. Iluminación funcional: facilita las tareas y crea ambientes acogedores.

Si bien las tendencias pueden sugerir cómo debería verse una cocina, una gran elección es elegir materiales y diseños a favor de una rutina más ligera y eficiente.

Porcelanosa propone espacios que acompañan a las madres en cada uno de los momentos especiales del día, ya que el verdadero valor de una cocina no está solo en cómo se ve, sino en cómo se vive. Visita el sitio web: https://www.porcelanosa.com/trendbook/

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