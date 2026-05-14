Jonathan Anderson presentó su primera colección Crucero para Dior, en las recién inauguradas Galerías David Geffen de Los Angeles Country Museum of Art. Y aunque el desfile confirmó algunos de los códigos visuales que han definido el trabajo del diseñador durante los últimos años, también dejó claro que esta nueva etapa para la maison buscará equilibrio, construcción y una visión mucho más textural del lujo.

Desde su llegada a Dior, Anderson ha expresado un lenguaje donde conviven la sastrería, la deconstrucción y el trabajo artesanal.

Dior Crucero 2027: una colección construida desde el equilibrio

Los tonos nuetros son protagonistas. Foto: Dior

Dentro de los códigos más visibles del desfile, la sastrería fue claramente protagonista. Sin embargo, no se trató de una sastrería rígida o clásica. Anderson apostó por estructuras mucho más suaves, hombros relajados y siluetas fluidas que convivían constantemente con capas, drapeados y movimiento.

El layering se convirtió en otro de los recursos más importantes. Vestidos sobre pantalones, faldas intervenidas y superposiciones ligeras ayudaron a crear profundidad sin perder limpieza visual.

La sastrería se mantiene impecable. Foto: Dior

También destacaron los drapeados asimétricos, especialmente en vestidos y piezas de inspiración casi escultórica.

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Texturas, volumen y detalles artesanales

Más allá de las siluetas, el verdadero protagonismo estuvo en las texturas. Durante el desfile aparecieron tejidos deshilachados, aplicaciones florales, bordados tridimensionales, transparencias, ruffles y acabados que daban dimensión a prendas aparentemente minimalistas.

El volumen apareció en mangas, faldas y detalles estructurados que rompían momentáneamente con la suavidad general de la colección.

La textura y el movimiento son claves en la colección de Dior. Foto: Dior

En paralelo, Anderson también reforzó algunos códigos visuales mucho más reconocibles para Dior: desde referencias al logo hasta bolsas con acabados artesanales, formas suaves y materiales texturizados que acompañaron prácticamente todos los looks.

Una paleta suave y controlada

En cuanto al color, Dior mantuvo una narrativa bastante contenida. Los tonos neutros, como el negro, el blanco, el gris y el beige, prevalecen en la colección. A partir de esa base, Anderson incorporó pequeños acentos de rosa empolvado, celeste, rojo, amarillo y verde en versiones mucho menos saturadas.

Más que buscar contraste, la paleta parecía enfocarse en mantener coherencia visual y reforzar el storytelling de la colección: prendas delicadas, silenciosas y construidas desde la textura más que desde el color.

Lejos de intentar romper completamente con el ADN de la maison, el diseñador parece estar construyendo una conversación entre los códigos clásicos de Dior y su propia visión contemporánea del lujo: una donde las prendas no necesitan exageración para sentirse complejas.

El resultado fue una colección donde el styling, las capas, los textiles y la construcción tuvieron mucho más peso que el espectáculo.

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