¿Ya conoces Euphoria? Es una tienda especializada en productos de belleza coreana. Con el furor del K-Beauty, se ha dedicado a hacer una curaduría de cosméticos que sientan bien a las pieles latinas y, actualmente, cuenta con más de 100 marcas de skincare y maquillaje.

Ellos organizaron Euphoria Fest 2026, una experiencia inmersiva muy divertida, para dar a conocer algunas de las marcas que ofrecen en México; estamos hablando de unas 35 firmas en las categorías de skincare, haircare y maquillaje, además de perfumería.

Uno de los atractivos de este evento es que en cada stand hay una actividad lúdica que brinda la oportunidad de llevarse productos y muestras. Te contamos más detalles a continuación.

En el pasaporte hay un mapa del evento y la descripción de algunos productos. Foto: Penélope Silva. El Universal

Marcas de K-Beauty conquistan la CDMX

Al llegar al Euphoria Fest 2026 recibirás una bolsa con detallitos (stickers, llavero...) y un pasaporte, con el cual puedes participar en los juegos para escoger hasta tres productos full size gratis; te recomendamos hacer un recorrido general primero, para que tengas claro cuáles son los productos o marcas que prefieres llevarte a casa. No hay de qué preocuparse al perder, porque también entregan muestras.

Las dinámicas te permiten participar por diferentes productos. Foto: Penélope Silva. El Universal

El centro del festival son los stands donde te pueden dar información sobre las marcas, además, puedes probar los productos que desees. Si te gusta alguno, solicita que te anoten en tu pasaporte sus detalles, como nombre, línea o tono. Es posible hacer compras en una pequeña tienda que está en la parte de afuera.

Puedes conseguir el tono perfecto de la base viral de Tirtir. Foto: Penélope Silva. El Universal

En el evento, puedes encontrar firmas como Celimax, COSRX, Dr. Althea, Eqqual Berry, ISOI, KopherLagom, Mixsoon, Sungboon Editor, Tirtir y Tocobo, entre otras.

Cabe destacar que en el Euphoria Fest 2026 hay un espacio dedicado al dermoanálisis facial para que tengas una idea más precisa de las necesidades de tu piel y de las características de los cosméticos que deberías usar.

Tip De Última: atrévete a probar marcas que aún no conoces y pregunta sobre sus ingredientes y beneficios.

Leer también: TRESemmé abre experiencia inspirada en El Diablo Viste a la Moda 2

Fecha, lugar y boletos del Euphoria Fest 2026

El Euphoria Fest se lleva a cabo del 13 al 17 de mayo, en Espacio CDMX. Está ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec (Av. de los Compositores 4).

Para asistir los días 13 y 14 de mayo, los boletos tienen un precio especial de 280 pesos. Los días 15, 16 y 17, cuestan 380 pesos. Los boletos se pueden adquirir en euphoria.com.mx.

El skincare y el maquillaje son protagonistas. Foto: Penélope Silva. El Universal

La entrada no solo incluye la opción de jugar por los tres productos full size en el festival, sino que también incluye la participación en una rifa por un viaje a Corea del Sur (ver condiciones en su sitio web).

Si eres amante del universo K-Beauty, esta es una experiencia muy completa para conocer más marcas, productos e ingredientes, mientras te diviertes probando tu suerte en sus diferentes dinámicas.

Leer también: Qué ingredientes cosméticos debes evitar durante el embarazo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/