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Para sentirte fresca y tener una piel luminosa en esta temporada, hay opciones de skincare con fórmulas ligeras creadas para hidratarla y protegerla con comodidad. Asimismo, encontramos aliados del maquillaje para mantener un look natural, ideal para la primavera y el verano.

En reunimos 7 de nuestros favoritos para usar esta temporada. Son de calidad y tienen precios asequibles.

Mascarilla de Quiin, gel para cejas Revlon, sérum de Cetaphil, hidratante de The Ordinary, fijador de maquillaje Almay, labial e.l.f. y exfoliante corporal Tree Hut. Foto: Edgar Silva Fuentes S. EL UNIVERSAL
Mascarilla de Quiin, gel para cejas Revlon, sérum de Cetaphil, hidratante de The Ordinary, fijador de maquillaje Almay, labial e.l.f. y exfoliante corporal Tree Hut. Foto: Edgar Silva Fuentes S. EL UNIVERSAL

Advanced Defense Serum AM, de Cetaphil

Cuando la piel suele reaccionar a los cambios de clima o a factores ambientales, incorporar un antioxidante por la mañana puede marcar la diferencia.

Esta propuesta con tecnología Gallic-AOX Power, vitamina E y niacinamida ayuda a reforzar la barrera cutánea frente a agresores externos como la contaminación y, gracias a su textura ligera, se absorbe rápidamente y deja una sensación cómoda sobre la piel que dura todo el día. Cetaphil presentó también el sérum para la noche como parte de esta línea.

  • Precio: 736 pesos
  • Dónde: Sanborns

Rice Lipids + Ectoin Microemulsion, de The Ordinary

Durante las temporadas cálidas, muchas pieles agradecen fórmulas hidratantes fluidas en lugar de cremas densas, y esta ofrece justamente ese equilibrio entre aportar nutrición y confort sin dejar una sensación pesada.

Con lípidos derivados del arroz y ectoína, componentes pensados para apoyar la función de la barrera cutánea y mantener la hidratación, se vuelve casi imperceptible en la piel.

  • Precio: 465 pesos
  • Dónde: Sephora

Pitahaya Glow Overnight Mask, de Quiin

Para despertar con una piel luminosa, nada mejor que incorporar un tratamiento como este que actúe durante la noche, mientras descansas.

Esta mascarilla de la joven marca mexicana Quiin contiene extractos de pitahaya de acción exfoliante suave, vitamina E y aloe vera, ingredientes asociados con la renovación cutánea, la hidratación y la protección antioxidante. Ayuda a suavizar la piel y a unificar el tono.

  • Precio: 489 pesos
  • Dónde: Farmacias del Ahorro
Los productos de esta marca pueden ser usados por niños y adolescentes, sin embargo, esta mascarilla es solo para pieles adultas. Foto: Especial
Los productos de esta marca pueden ser usados por niños y adolescentes, sin embargo, esta mascarilla es solo para pieles adultas. Foto: Especial

Leer también:

Protect & Set Spray, de Almay

Un buen maquillaje comienza con una piel preparada y termina con una fijación adecuada, y este spray cumple ambas funciones, convirtiéndose en un básico todo el año, sobre todo cuando se busca mantener el look intacto sin añadir capas pesadas de productos.

Puede aplicarse antes o después del maquillaje y, además, se puede usar en diferentes momentos del día para refrescar el look. Contiene ingredientes que calman, hidratan y protegen la piel de la contaminación.

  • Precio: 269 pesos
  • Dónde: Mercado Libre

PhotoReady Lifting Brow Gel, de Revlon

Las cejas bien definidas pueden transformar la expresión del rostro en cuestión de segundos y para lograrlo no requieres usar muchos productos, solo este gel diseñado para peinar, fijar y dar forma a los vellos con facilidad.

Gracias a su aplicador tipo goupillon y su peine, permite acomodar las cejas en la dirección deseada y mantenerlas en su lugar con un resultado muy natural que dura toda la jornada. Es ligero y no deja residuos blancos.

  • Precio: 269 pesos
  • Dónde: Amazon México

Glow Reviver Slipstick, de e.l.f. Cosmetics

Para quienes prefieren labios hidratados con un toque de color ligero, esta barra de aceite labial es una alternativa perfecta. Su fórmula incorpora escualano, manteca de karité y aceite de jojoba, que mantienen una hidratación prolongada.

Además, viene en una paleta de diez lindos tonos (nude, rosas y rojos), que resultan especialmente favorecedores para los looks frescos de primavera. El tono que probamos es el “Loveslick”.

  • Precio: 275 pesos
  • Dónde: Sephora
Tienen una aroma sutil a mango. Foto: Especial
Tienen una aroma sutil a mango. Foto: Especial

Sunlit Glow Shea Sugar Scrub, de Tree Hut

El rostro suele llevarse el protagonismo en la rutina de belleza, pero el cuerpo también merece atención, sobre todo cuando los atuendos empiezan a dejar más piel al descubierto.

Azúcar, que elimina suavemente las células muertas durante la ducha, junto con manteca de karité y aceites vegetales que ayudan a nutrir la piel (aguacate, macadamia, naranja) se combinan en este exfoliante para dejar una sensación sedosa y un sutil efecto luminoso en la piel que te encantará. ¡Su aroma es delicioso!

  • Precio: 297 pesos
  • Dónde: Walmart

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