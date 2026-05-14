BTS, Madonna y Shakira en el Medio Tiempo del Mundial provocan la mejor ola de memes; así reacciona ARMY

La fiebre mundialista acaparó los reflectores tras el anuncio del primer show de medio tiempo en la Final de la Copa Mundial de la FIFA. Por medio de un video protagonizado por el vocalista de Coldplay y los personajes de Plaza Sésamo, se dio a conocer que BTS, Madonna y Shakira, serán los encargados de darle vida al espectáculo.

El inesperado crossover rápidamente se convirtió en tendencia en la red, donde los fans de los artistas reaccionaron una dosis de humor, especialmente las ARMY.

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Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Los mejores memes que dejó el medio tiempo del Mundial BTS, Madonna y Shakira

Cientos de ARMY´s rápidamente celebraron que podrán ver a sus ídolos en la transmisión de la final.

Las reacciones de los fans generaron cientos de risas. Foto: Redes Sociales

La sorpresa causó un poco de confusión al tener una mezcla de artistas poco usual, pero que contiene una propuesta única.

Las reacciones de los fans generaron cientos de risas. Foto: Redes Sociales

La noticia sorprendió a miles de fanáticos en todo el mundo y el fandom ARMY mencionó lo mucho que desean ver a BTS bailar al ritmo de Shakira.

بتس مع شاكيرا بكأس العالم نسخة الـسبع اعضاء pic.twitter.com/nkyeqFyMzB — Hädl⁷ (@hdiltk7) May 14, 2026

Jimin, el integrante de BTS que actualmente luce una melena rubia, también protagonizó esta lluvia de memes al tener un look muy similar al de Madonna y la cantante colombiana.

Las reacciones de los fans generaron cientos de risas. Foto: Redes Sociales

Usuarios señalaron que las personas que aman el fútbol tendrán algo en común con las ARMY, ante la emoción de este evento.

Las reacciones de los fans generaron cientos de risas. Foto: Redes Sociales

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