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BTS, Madonna y Shakira en el Medio Tiempo del Mundial provocan la mejor ola de memes; así reacciona ARMY
La fiebre mundialista acaparó los reflectores tras el anuncio del primer show de medio tiempo en la Final de la Copa Mundial de la FIFA. Por medio de un video protagonizado por el vocalista de Coldplay y los personajes de Plaza Sésamo, se dio a conocer que BTS, Madonna y Shakira, serán los encargados de darle vida al espectáculo.
El inesperado crossover rápidamente se convirtió en tendencia en la red, donde los fans de los artistas reaccionaron una dosis de humor, especialmente las ARMY.
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Los mejores memes que dejó el medio tiempo del Mundial BTS, Madonna y Shakira
Cientos de ARMY´s rápidamente celebraron que podrán ver a sus ídolos en la transmisión de la final.
La sorpresa causó un poco de confusión al tener una mezcla de artistas poco usual, pero que contiene una propuesta única.
La noticia sorprendió a miles de fanáticos en todo el mundo y el fandom ARMY mencionó lo mucho que desean ver a BTS bailar al ritmo de Shakira.
Jimin, el integrante de BTS que actualmente luce una melena rubia, también protagonizó esta lluvia de memes al tener un look muy similar al de Madonna y la cantante colombiana.
Usuarios señalaron que las personas que aman el fútbol tendrán algo en común con las ARMY, ante la emoción de este evento.
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