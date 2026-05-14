Video capta caída de auto en Saltillo; la influencer "Muñeca Bella" transmitía al momento del impacto

Un grave incidente vial conmociona a la capital de Coahuila tras difundirse las imágenes de una camioneta que cae desde una altura aproximada de cinco metros durante la madrugada del 9 de mayo de 2026.

El percance ocurre en el puente del boulevar Fundadores, a la altura de la colonia Morelos y frente al Motel Corona, cuando el conductor de una unidad tipo Expedition color dorado pierde el control tras invadir el carril contrario.

De acuerdo con el análisis de los hechos, el siniestro se atribuye directamente al exceso de velocidad y a la conducción bajo los influjos del alcohol, factores que ponen en peligro constante la integridad de terceros que circulan por la zona.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

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El impacto de la transmisión y el perfil de "Muñeca Bella"

El momento exacto del siniestro es registrado de forma fortuita por la influencer conocida como "Muñeca Bella" (identificada como Devanhi), quien acostumbra realizar contenido digital en ese sector de la ciudad. El proceso del incidente captado en su transmisión se describe de la siguiente manera:

Captura en tiempo real : La influencer se encuentra realizando una transmisión en vivo para la plataforma TikTok cuando capta el momento en que la camioneta prácticamente "vuela" tras perder el control en el cruce de Ampliación Morelos.

: La influencer se encuentra realizando una en vivo para la plataforma TikTok cuando capta el momento en que la camioneta prácticamente "vuela" tras perder el en el cruce de Ampliación Morelos. Reacción inmediata : Ante el impacto, Devanhi expresa con sorpresa y temor: "¡Ay Dios, padre, todopoderoso... se voló el puente, se voló el puente!".

: Ante el impacto, Devanhi expresa con sorpresa y temor: "¡Ay Dios, padre, todopoderoso... se voló el puente, se voló el puente!". Contenido digital: "Muñeca Bella" es una creadora de contenido local que suele grabarse en diversas zonas de Saltillo; en esta ocasión, su actividad permite documentar el frenado previo y la posterior caída del vehículo.

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Exigencias de seguridad y prevención ante accidentes viales

La repetición de este patrón de conducta, especialmente durante los fines de semana, genera una alerta entre la comunidad y los especialistas en seguridad vial. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la falta de precaución y el abuso de sustancias son las principales causas de desgracias evitables en la infraestructura urbana. La gravedad del impacto en el puente Fundadores reitera la necesidad de implementar medidas de control más rigurosas.

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, es fundamental que las autoridades locales robustezcan los operativos antialcohol para retirar unidades y licencias a quienes conducen en estado de ebriedad.

La responsabilidad individual es el factor determinante, pero el acompañamiento de medidas estrictas y sanciones penales resulta indispensable para proteger a los ciudadanos que transitan hacia sus hogares o trabajos.

De acuerdo con expertos en movilidad del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México, la vigilancia estrecha de los límites de velocidad en pasos a desnivel es una acción prioritaria para evitar que se sigan repitiendo situaciones que ponen en riesgo la vida de personas inocentes.

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