Video viral: Chofer del Metro defiende las instalaciones frente a protestas por el Mundial 2026

La Ciudad de México atraviesa un proceso de transformación estética y estructural debido a su papel como sede oficial para el Mundial 2026.

En este contexto, la capital presenta una cromática morada en diversas áreas como parte de los arreglos que no han finalizado a pesar de que el evento de la FIFA comienza en un mes.

Como parte de estas intervenciones, las autoridades ejecutan remodelaciones en estaciones de la Línea 3 (que recorre de Universidad a Indios Verdes). Sin embargo, los trabajos en la estación Universidad (CU) generaron descontento entre la comunidad estudiantil, quienes decidieron realizar marchas para manifestarse ante las afectaciones que estas obras provocan en los usuarios.

Foto: redes sociales

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Postura del "Wolverine del Metro" ante la intervención de las instalaciones

Durante una de las protestas estudiantiles ocurridas en las instalaciones de la estación Universidad, el conductor Mauricio Nares Vera decidió intervenir para defender las remodelaciones realizadas. Nares Vera, reconocido por los usuarios por su trato cortés y su parecido físico con el personaje Logan, defendio las instalaciones para emitir un mensaje contundente contra los actos vandálicos.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el mantenimiento de la infraestructura es una prioridad para garantizar la movilidad de millones de ciudadanos. El conductor expresó lo siguiente:

"El metro es de todos, es del pueblo, no es de ellos y no es de nadie. Y ellos no pueden venir aquí a disponer lo que creen que es de ellos. Pues no, señores. El respeto es primero. El metro es del pueblo y el metro es de todos. Aprendamos a cuidarlo y si vemos gente así, garantizamos el valor civil de retirarlos. Que vayan a hacer sus lados a otro lado, aquí en el metro no. Vean ustedes, la terminal se está arreglando como para que vengan a rayarla. Eso nos cuesta al pueblo y no se vale que ellos vengan a hacer esas injusticias. ¡Ya basta! ¡Hay que hacer ley! Gracias, buenas tardes. Disculpen la molestia".

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Debate en redes sociales sobre la necesidad de las remodelaciones

La reacción de Mauricio Nares Vera, quien cuenta con más de 20 años de servicio, detonó un debate digital sobre la pertinencia de los cambios estéticos aplicados al sistema de transporte. De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) México, las inversiones en transporte público deben priorizar la funcionalidad sobre la estética para maximizar el beneficio social.

Mientras algunos usuarios defienden la postura de Nares Vera argumentando que, independientemente del gusto personal, el patrimonio público debe cuidarse, otros critican las obras.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, cualquier alteración a la infraestructura operativa puede representar un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

Los detractores de las obras señalan que las remodelaciones no eran necesarias y cuestionan el concepto de "ajolotizar" el transporte propuesto por la administración de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Según especialistas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la tensión entre el derecho a la protesta y la preservación de los espacios públicos es un fenómeno recurrente en periodos de grandes eventos internacionales. La atribución de valor a estas obras continúa dividiendo la opinión pública entre la exigencia de mejoras funcionales y la defensa del gasto ya ejecutado.

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