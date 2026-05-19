El acné en la espalda (conocido como 'bacne') puede ser causado por cambios hormonales, por algunas bacterias, por mala higiene o por obstrucción de los poros. Una de las señales de esta afección de la piel son los granitos. Para combatirlos, debes acudir a un dermatólogo y recurrir a productos especializados.

En De Última te contamos cómo evitar los granitos en la espalda y cómo tratarlos.

¿Por qué aparece el acné en la espalda?

El acné en la espalda se le conoce como “bacne” (back, por espalda, y acné). De acuerdo con información de la marca Ecurin, las causas de su aparición son por:

La obstrucción de folículos pilosos con el aceite natural del cuerpo.

Bacterias y células muertas de la piel.

Roces en la espalda con ropa sudada.

Mala higiene.

Hormonas (adolescencia).

Acné por genética.

Estrés o ansiedad.

Mala alimentación.

Cuidar la piel de la espalda puede ayudar a mejorar condiciones como el acné. Foto: Magnific

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¿Cómo evitar el 'bacne'?

Antes de recomendarte algunos productos que te ayudarán a combatir el acné en la espalda, te aconsejamos lo siguiente:

Evita el uso de prendas ajustadas.

Después de hacer alguna actividad física, báñate y utiliza un jabón para el acné.

No exprimas los granos en la espalda, además de irritar la piel, las bacterias se esparcirán y aparecerán más imperfecciones.

Además, puedes intentar con estos productos que garantizan la eliminación del 'bacne':

1. Sébium Kerato + Body de Bioderma

Este producto de la marca Bioderma es un spray corporal de la gama Sébium, trata el acné corporal de forma eficaz. Contiene ácido salicílico, que actúa como exfoliante, y niacinamida, que reduce la inflamación. Aplícalo por la mañana sobre la piel limpia y seca. Rocía el spray a 20 cm de distancia en el cuerpo y déjalo actuar.

Kerato + Body es un spray de Bioderma especial para tratar el bacne. Foto: Cortesía de Bioderma

2. Spray para la reducción de granos de ISDIN

El producto en spray de ISDIN para reducir los granos de todo el cuerpo contiene ácido salicílico, que previene la formación de manchas, y ácido glicólico, un exfoliante que renueva las células de la superficie de la piel.

El spray para la reducción de granos de ISDIN contiene ácido salicílico, que previene la formación de manchas, y ácido glicólico. Foto: Especial

3. Jabón antiacné de Cetaphil

Cetaphil tiene un jabón corporal que ayuda a combatir el acné, con ácido salicílico, el exfoliante gentil que aliviará las molestias del acné y brindará humectación.

Es un jabón corporal que ayuda a combatir las imperfecciones de la espalda. Foto: Especial

Estos productos aliviarán las molestias de las imperfecciones y ayudarán a regular la piel grasa.

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