Las canas dejaron de ser un tema que muchas buscan esconder a toda costa. Hoy existen quienes las llevan con orgullo, pero también quienes prefieren disimularlas un poco más entre citas en el salón o mientras deciden si quieren teñirse el cabello otra vez.

Trucos caseros para cubrir tus canas. Foto: Freepik

La buena noticia es que existen algunos trucos caseros y soluciones rápidas que pueden ayudar a suavizar la apariencia de las canas sin recurrir inmediatamente al tinte permanente. Desde cambios de peinado hasta ingredientes naturales, estos hacks pueden convertirse en aliados para esos días en los que las raíces comienzan a notarse más.

Cambiar la raya del cabello

Puede sonar simple, pero cambiar la dirección de la raya ayuda muchísimo a disimular las canas, especialmente las que aparecen en la parte superior de la cabeza. Cuando el cabello siempre se acomoda del mismo lado, las raíces blancas suelen hacerse más visibles. Mover la raya ligeramente o apostar por un peinado más messy crea volumen y hace que el contraste entre colores no sea tan evidente.

Usa sombras o sprays retocadores

Uno de los trucos más populares entre estilistas es utilizar spays o polvos para raíces temporales. Funcionan como maquillaje para el cabello y ayudan a cubrir visualmente las canas hasta el siguiente lavado.

Actualmente existen opciones accesibles en supermercados, farmacias y tiendas de belleza en tonos castaños, negros y rubios que se adaptan fácilmente al color natural del cabello.

El spray retocador puede ser tu mejor aliado. Foto: Freepik

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Infusión de té negro o café

El café y el té negro son ingredientes que muchas personas usan como alternativa natural para oscurecer ligeramente el cabello.

La recomendación suele ser preparar una infusión concentrada, dejarla enfriar y aplicarla después del shampoo, dejándola actuar algunos minutos antes de enjuagar. Aunque el efecto no es permanente, puede ayudar a matizar las canas temporalmente y a dar brillo.

El té negro o el café puede ayudarte a cubrir canas de manera rápida. Foto: Freepik

Peinados con textura y ondas

El cabello completamente lacio suele hacer que las canas resalten más, especialmente cuando aparecen en raíces. Por eso, las ondas suaves, los peinados con volumen o las texturas naturales ayudan a crear dimensión y disimular el crecimiento. Además, este tipo de styling aporta un efecto mucho más relajado y moderno.

Accesorios estratégicos

Diademas, pañuelos, pasadores y gorras también pueden convertirse en aliados rápidos para esos días donde no quieres preocuparte por las raíces.

Los accesorios no solo ayudan a cubrir parcialmente ciertas zonas, también elevan cualquier look y siguen siendo una de las tendencias más fuertes dentro del street style y la moda effortless este 2026.

Si lo que quieres es cubrir tus canas de forma rápida, opta por accesorios. Foto: Freepik

Aunque estos trucos pueden ayudar a disimular las canas temporalmente, cada vez más personas deciden llevarlas al natural y convertirlas en parte de su estilo personal. Al final, lo más importante sigue siendo encontrar la opción con la que te sientas más cómoda.

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