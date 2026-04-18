Para las canas tengan una apariencia brillosa y saludable, es fundamental darles los cuidados necesarios, lo que implica elegir productos de limpieza con ingredientes gentiles y libres de químicos.

Y es que este tipo de cabello es propenso al quiebre, a la oxidación de su pigmento natural y hasta la caída. Por eso, en De Última te decimos con qué shampoo y acondicionador preservar tus "hilos de plata".

El acondicionador ayuda a desenredar y suavizar el cabello con canas. Foto: Unsplash

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¿Por qué aparecen las canas?

Las canas aparecen en el cabello por causas como la edad, predisposición genética, una alimentación baja en vitaminas y el exceso de estrés.

Por otra parte, de acuerdo con el blog de Garnier, cuando salen a temprana edad se les conoce como "prematuras" y aunque no se pueden revertir, mejorar la alimentación previene que sigan saliendo.

Como tal, las canas no representan un peligro para la salud. Sin embargo, para muchas personas se convierten en un problema estético.

Ese cambio en el color natural del pelo se produce porque los folículos pierden células de melanina, y dicho pigmento también es responsable de teñir la piel y los ojos.

Cuando el cuerpo reduce su producción, aparecen cabellos blancos o lo que comúnmente conocemos como canas.

¿Cómo cuidar un cabello canoso?

Según los expertos de Redken, las canas poseen características que las distinguen del resto del pelo: son ásperas, secas, porosas y mayormente sensibles a los rayos solares y las herramientas de calor.

Pero adoptando una rutina con un shampoo natural y un acondicionador con fórmula especializada puede conservarlas en perfecto estado por más tiempo, tal es el caso de los siguientes productos:

L'Oreal París purple conditioner

Este acondicionador no tiene sulfatos ni parabenos, es libre de colorantes y su fórmula es 100% vegana.

Una de sus grandes ventajas es que matiza los pigmentos amarillos en las canas, ya que contiene partículas púrpuras.

Tiene un costo de $150.

L'Oreal París purple conditioner. Foto: L'Oreal París

Keracolor acondicionador de color

El segundo acondicionador aporta vitalidad y suavidad al pelo con canas, al mismo tiempo que deposita pigmentos oscuros para reducir su apariencia. Se vende en tonos negro, castaño, cobre y gris.

Tiene un costo de $300

Keracolor acondicionador de color. Foto: Kerachroma

Organogal platinum silver

Este tercer producto pertenece a la línea de Grisi para matizar las canas, gracias a su compuesto organogal silver. Es muy sencillo de utilizar y no necesita enjuague.

Tiene un costo de $95

Organogal platinum silver. Foto: Grisi

Recuerda que no todos los productos funcionan igual en el cabello con canas, por lo que es importante optar por aquellos que hidraten profundamente, neutralicen tonos amarillentos y aporten nutrición sin dejarlas con una sensación pesada.

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