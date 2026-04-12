El maquillaje es una herramienta para resaltar los rasgos físicos de la cara, lucir menos cansada cuando te desvelas una noche anterior o un método de expresión si eres de las personas que les gusta divertirse con sus looks.

Pero su eres de las que prefieren el efecto “makeup no makeup” y solo quieres elevar tu murada, entonces la técnica del delineado invisible te encantará. En De Última te enseñamos cómo se hace.

El delineador invisible es ideal para los ojos chicos. Foto: Unsplash

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¿Cómo hacer el delineado invisible de ojos?

De acuerdo con la marca de maquillaje Nyx Cosmetics, al delineado invisible también se le conoce como tightlining y es técnica de maquillaje que cubre los “huecos” de la línea del agua superior para lograr un efecto de "pestañas tupidas".

Este estilo de makeup es ideal para los ojos chicos, ya que visualmente los abre. Y para conseguirlo, sólo se debe hacer lo siguiente:

1. Limpia la línea de agua

Para crear el efecto de pestañas tupidas se necesita un delineador negro intenso, por eso la primera recomendación es limpiar la línea de agua superior:

Levanta tu párpado con los dedos limpios hasta exponer la línea del agua y con ayuda de un cotonete sécala. Este paso es indispensable para conseguir mayor pigmentación.

2. Delinea la línea del agua

Para manejar mejor el cosmético y no lastimar el ojo, se recomienda mantener la mirada hacia abajo.

Después, con el delineador negro realiza trazos pequeños para depositar el pigmento en la línea de agua. Es un hack sencillo pero que permite conseguir una mirada intensa y rellenar cualquier hueco.

3. Saca una pequeña colita

El tightlining también admite sacar una pequeña colita en la esquina exterior del ojo, pero debe ser mínima. No alargarla como el cay eye porque puede hacer evidente al delineado, y la idea es que se vea natural.

4. Pule detalles

Si al terminar de delinear tus ojos consideras que falta intensidad de color, vuelve a pasar tu plumín, lápiz o brocha sobre la línea del agua superior.

Tips extra

No pongas delineador oscuro en la parte inferior porque vas a cerrar tu mirada

Usa un delineador claro para colocarlo en la línea del agua inferior para abrir los ojos

De preferencia, utiliza un delineador cremoso, ya sea en lápiz o pomada, para no lastimarte

Si quieres agregar pestañas postizas, coloca un par de individuales en la esquina externa para abrir la mirada

No pongas rímel en las ´pestañas inferiores y superiores porque también cierran tus ojos; llévalo sólo en la parte de arriba

El delineado invisible o el tightlining es una técnica de maquillaje para agrandar los ojos y aparentar tener pestañas tupidas. Foto: Unsplash

A diferencia del delineado tradicional, este método se enfoca en definir la línea de las pestañas desde la raíz, creando la ilusión de mayor volumen y amplitud sin recargar el párpado. ¿Te animas a probarlo?

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