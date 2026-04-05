Ya comenzó el mes de abril y es el pretexto perfecto para visitar el salón de belleza, ya sea para hacerte un cambio de look, para aplicarte un tratamiento o renovar tus uñas.

Si quieres un estilo que se aleje de lo clásico, en De Última te presentamos 5 colores que le aportarán un estilo creativo y fresco a tus manos.

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¿Qué colores poco comunes de uñas llevar en abril 2026?

1. Rosa pastel

El rosa puede ser un color llamativo para la Pascua, pero cuando lo combinas con blanco obtienes un rosa pastel que, de acuerdo con Pantone, transmite lujo, sofisticación y calma.

Si quieres proyectar feminidad y romanticismo en abril, este tono de esmalte es perfecto para ti; combina a la perfección con siluetas cuadradas pequeñas.

Uñas rosa pastel. Foto: Shein

2. Azul pastel

Es poco convencional ver manicuras en color azul, ya que algunas personas pueden considerarlo un color vibrante y erróneamente se cree que sólo favorece a las pieles claras.

No obstante, el azul pastel emula los colores naturales del cielo, así que llevarlo en tus uñas te ayudará a proyectar sofisticación y calma esta temporada; prueba dicho color con siluetas de almendra.

Uñas azul pastel. Foto: Shein

3. Melocotón

El melocotón fue elegido como el "color del año" en 2024 y, según Pantone, funciona para la proyección de calma y empatía. Si te gustan los tonos neutros en Pascua, este es el más cercano que vas a encontrar en nuestro listado.

Específicamente, en las manos aporta luminosidad; pide a tu estilista que te lo ponga con silueta stiletto.

Uñas melocotón. Foto: Shein

4. Lavanda

Al igual que el rosa pastel, el color lavanda atrae la luz natural a la piel de las manos, lo que las hace ver saludables. En cuanto a su significado, transmite sentimientos como la tranquilidad, relajación y alegría.

Se trata de una de las tendencias de uñas más creativas, especialmente durante la primavera y el verano debido a su versatilidad y estética sofisticada. Lúcelas en silueta corta y con bordes redondeados.

Uñas lavanda. Foto: Shein

5. Mantequilla

Por último, el color mantequilla que se ve suave, luminoso y cálido, lo suficiente como para aportar un aire delicado pero alegre en tus looks del mes.

Si te resulta intimidante, también puedes pedirlo en uñas con silueta corta y bordes redondeados o integrarlo en pequeños toques de color.

Uñas mantequilla. Foto: Shein

Este abril es la oportunidad perfecta para salir de los tonos clásicos y experimentar con colores de uñas más originales, demostrando que la primavera también puede llevarse con un toque inesperado.

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