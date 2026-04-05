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Ya comenzó el mes de abril y es el pretexto perfecto para visitar el salón de belleza, ya sea para hacerte un cambio de look, para aplicarte un tratamiento o renovar tus .

Si quieres un estilo que se aleje de lo clásico, en te presentamos 5 colores que le aportarán un estilo creativo y fresco a tus manos.

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1. Rosa pastel

El rosa puede ser un color llamativo para la Pascua, pero cuando lo combinas con blanco obtienes un rosa pastel que, de acuerdo con Pantone, transmite lujo, sofisticación y calma.

Si quieres proyectar feminidad y romanticismo en abril, este tono de esmalte es perfecto para ti; combina a la perfección con siluetas cuadradas pequeñas.

Uñas rosa pastel. Foto: Shein
Uñas rosa pastel. Foto: Shein

2. Azul pastel

Es poco convencional ver manicuras en color azul, ya que algunas personas pueden considerarlo un color vibrante y erróneamente se cree que sólo favorece a las pieles claras.

No obstante, el azul pastel emula los colores naturales del cielo, así que llevarlo en tus te ayudará a proyectar sofisticación y calma esta temporada; prueba dicho color con siluetas de almendra.

Uñas azul pastel. Foto: Shein
Uñas azul pastel. Foto: Shein

3. Melocotón

El melocotón fue elegido como el "color del año" en 2024 y, según Pantone, funciona para la proyección de calma y empatía. Si te gustan los tonos neutros en Pascua, este es el más cercano que vas a encontrar en nuestro listado.

Específicamente, en las manos aporta luminosidad; pide a tu estilista que te lo ponga con silueta stiletto.

Uñas melocotón. Foto: Shein
Uñas melocotón. Foto: Shein

4. Lavanda

Al igual que el rosa pastel, el color lavanda atrae la luz natural a la piel de las manos, lo que las hace ver saludables. En cuanto a su significado, transmite sentimientos como la tranquilidad, relajación y alegría.

Se trata de una de las tendencias de más creativas, especialmente durante la primavera y el verano debido a su versatilidad y estética sofisticada. Lúcelas en silueta corta y con bordes redondeados.

Uñas lavanda. Foto: Shein
Uñas lavanda. Foto: Shein

5. Mantequilla

Por último, el color mantequilla que se ve suave, luminoso y cálido, lo suficiente como para aportar un aire delicado pero alegre en tus looks del mes.

Si te resulta intimidante, también puedes pedirlo en con silueta corta y bordes redondeados o integrarlo en pequeños toques de color.

Uñas mantequilla. Foto: Shein
Uñas mantequilla. Foto: Shein

Este abril es la oportunidad perfecta para salir de los tonos clásicos y experimentar con colores de uñas más originales, demostrando que la primavera también puede llevarse con un toque inesperado.

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