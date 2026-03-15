Las uñas tienen un papel importante en el estilo de cada persona. Pueden convertirse en un accesorio más del look o ser una vía para expresar nuestra personalidad. Cada temporada ofrece diseños exquisitos para estar en tendencia y en primavera no pueden faltar las manicuras con flores.

El diseño de uñas de temporada son las flores. Foto: Unsplash @nailsbyheather.errington

5 diseños de uñas de flores para esta temporada

Llegamos a la temporada en que la tendencia son flores y su presencia se hará notar hasta en el diseño de las uñas, en especial las flores de cerezo y las favoritas de todos: los girasoles.

1. Uñas con girasoles

Los diseños de uñas más comunes con girasoles son: la flor en medio de toda la uña, flores de tamaño pequeño dibujadas en diferentes zonas o flores solo en la uña del dedo anular. En esta ocasión te traemos una propuesta diferente. Este diseño consiste en plasmar varios girasoles en la punta de la uña, la flor debe seguir la forma angular de la clásica manicura francesa.

Girasoles en la punta de la uña, creando una reinterpretación de la punta francesa. Foto: Instagram @paiwaloves

2. Mani con flores de cerezo

Las flores de cerezo son originarias de Japón, florecen a principios de marzo y finales de mayo. Esta flor se caracteriza por sus tonos de rosa, con los que se puede crear un contraste alegre en las uñas.

Las flores de cerezo son originarias de Japón y es un diseño excelente para la temporada. Foto: Instagram @bycheznails

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3. Tulipanes minimalistas

Otro diseño floral destacado es el de los tulipanes. Puedes dibujar tulipanes pequeños en las uñas, solo en una uña o, como en este caso, en las de los dedos anular y de en medio. Se recomienda que la base de la uña sea parecida al color de los tulipanes, pero su tonalidad debe ser más tenue.

El color de los tulipanes debe ser igual que el de la base, solo variar las tonalidades. Foto: Instagram @allnailss._

4. Margaritas bonitas

Las margaritas tienen pétalos blancos y un centro amarillo. Para mantenerlo sencillo, la base de la uña debe ser un color natural y las margaritas pueden esparcirse por toda la uña. Las puedes realizar de un mismo tamaño o jugar un poco con eso, hacer unas más grandes que otras; eso sí, su centro amarillo debe resaltar.

Las margaritas para las uñas es un diseño fácil y bonito de recrear. Foto: Instagram @nailsbyzola

5. Manicura francesa verde

Si te gustan los colores oscuros, puedes elegir un tono de verde como este. La manicura francesa vuelve a ser inspiración para un diseño de uñas sofisticado, esta vez con flores a los costados o en la base de la uña. La tonalidad blanquecina acentúa la elegancia de la manicura. Fíjate en el detalle de los puntos metálicos en cada flor.

Uña francesa verde con pétalos verde esmeralda, perfecto para las profesionales en esmalte y diseños. Foto: Instagram @nailsbypaular

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