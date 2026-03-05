La primavera trae consigo una paleta más suave y luminosa, y este año hay un color que comienza a dominar discretamente las tendencias de manicura: el amarillo mantequilla. Más sutil que un amarillo vibrante y más cálido que un nude tradicional, este tono aporta frescura sin resultar estridente.

El amarillo mantequilla funciona como un acento perfecto de uñas cortas y largas. Puede llevarse en versión sólida, combinado con flores delicadas o integrado en diseños minimalistas que elevan la manicura sin sobrecargarla.

Amarillo, naranja y flores

Las flores siguen siendo un clásico de temporada, pero este año se llevan en versión delicada y minimalista. Destacan diseños con pequeñas margaritas. El amarillo puede lucir muy bien en combinación con el naranja y un detalle floral.

Diseño de uñas amarillas con flores. Foto: Instagram @verenisse_nailsart

Leer también: 5 diseños de uñas en tonos pastel para primavera 2026

Uñas amarillo mantequilla con efecto aura

Los degradados en tonos durazno, rosa y amarillo crean un efecto “aura” muy sutil que aporta dimensión sin necesidad de dibujos complejos. Es ideal si quieres algo primaveral pero más elegante y discreto.

El efecto aura sigue en tendencia. Foto: Instagram @glam.nails.estudio

Uñas mix & match

Otra tendencia fuerte es llevar cada uña diferente, pero dentro de una misma paleta. Combinaciones de rayas, cuadros, puntos y colores vibrantes como rojo, amarillo y café. Este estilo es perfecto para quienes buscan algo más creativo y juguetón sin perder coherencia visual.

El amarillo mantequilla puede quedar muy bien con tonos oscuros como el chocolate y el rojo. Foto: Instagram @shine_studio_

Uñas pastel con detalles 3D

Los tonos amarillo mantequilla, azul cielo y rosa suave se combinan con aplicaciones en relieve como flores, conchas o pequeñas figuras en gel. Estos detalles añaden textura y hacen que la manicura se sienta más especial sin requerir una longitud extra.

El amarillo se presenta en pequeños detalles como la flor 3D. Foto: Instagram @ohmynails._

Polka dot nails

Las uñas con diseño polka dot siguen en auge. Para quienes prefieren algo más sobrio, los lunares negros sobre base amarilla son una opción elegante y fácil de mantener. Este tipo de manicura combina perfecto con looks formales y eventos de día.

Los lunares siguen conquistando a las amantes del nail art. Foto: Instagram @la_frida_naails

La clave del amarillo mantequilla está en su versatilidad. Puede sentirse romántico cuando se mezcla con flores suaves, moderno si se combina con líneas gráficas o sofisticado cuando se lleva en acabado liso y brillante.

Leer también: Diseños de uñas cortas para lucir en primavera

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/