Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, por lo que una buena depilación debe estar en tu lista de pendientes. Ten en cuenta que no debes someterte a este procedimiento al menos 24 horas antes de exponerte al sol o corres el riesgo de sufrir irritación.

Siempre es importante que tu piel no este irritada antes de la depilación. Foto: Freepik

"El pelo tiene la función de proteger la piel. Al retirarlo, el folículo piloso queda abierto durante algunos minutos, por lo que, además de no asolearse, no hay que mezclar ninguna otra técnica abrasiva ese mismo día”, señala la dermatóloga Daniela Bañuelos Díaz.

Las pieles tienden a ser sensibles tanto por genética como por un cuidado inapropiado, por ejemplo, usar jabones agresivos o no aplicar crema hidratante todos los días. La irritación también se presenta por no elegir un método de depilación adecuado.

¿Depilación con láser o rastrillo?

“El mejor método de depilación es el láser, incluso para personas con piel sensible, dermatitis atópica o psoriasis. No se sugiere la cera, las cremas depilatorias ni técnicas como la del hilo, ya que con éstas se retira la raíz del pelo y puede haber foliculitis”, indica la especialista.

La frecuencia de las sesiones de láser va a depender tanto de la zona del cuerpo como del grosor del vello. Por ejemplo, el bigote, axilas y bikini requieren más visitas a la clínica, mientras que los brazos, piernas, abdomen y glúteos tienen una respuesta más rápida.

Otra opción para retirar el pelo es el rastrillo, solo debes utilizar la técnica correcta. Muchas veces, para obtener un rasurado al ras, las mujeres suelen hacerlo en el sentido opuesto al que crece el vello, lo cual puede lastimar el folículo y causar irritación en la piel.

No importa si la depilación es con láser, es importante que cubras tu piel con protector solar. Foto: Freepik

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¿Una depilación sin irritación?

Cualquiera que sea el método, la mejor preparación para la piel es no tenerla previamente irritada, quemada o lastimada. En caso de usar láser, debes rasurar el vello entre uno y tres días antes de la sesión para que el dispositivo pueda detectar el folículo piloso.

“Si se llega con un pelo muy largo, el láser se va a dirigir más a éste que a la raíz y no va a ser tan efectivo. No hay que rasurar el mismo día porque pueden producirse cortaduras”, recomienda la especialista en cirugía clínica y cosmética.

Al emplear rastrillo, ya sea como método principal o preparatorio, procura que éste tenga tres o cuatro navajas, pásalo en el sentido en que crece el vello y utiliza siempre una espuma o producto cremoso para reducir la fricción de la navaja sobre la piel.

Después de depilarte siempre es bueno hidratar tu piel. Foto: Freepik

“Después del láser o rastrillo, no hay que ponerse perfumes ni cremas con olor en el área depilada, pero sí protector solar. Se debe evitar la exfoliación o manipular la piel durante los siguientes tres o cuatro días”, advierte la dermatóloga Daniela Bañuelos Díaz.

Cuando se usa rastrillo puede haber cortaduras pequeñas en el área, por lo que es indispensable aplicar una crema muy hidratante. Sigue estos consejos para evitar la irritación tras la depilación y luce una piel espectacular en tus vacaciones.

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