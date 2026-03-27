La playa es uno de los destinos de viaje favoritos en Semana Santa... Y el traje de baño es el personaje principal de la maleta. Si bien se recomienda tener diseños clásicos y atemporales para poder usarlos y usarlos, cada año nos entusiasma cazar alguna tendencia para alegrar el clóset.

Si planificas una escapada al mar en tu tiempo libre próximamente y necesitas un nuevo bañador, no te pierdas nuestras sugerencias. Al momento de la compra, asegúrate de sentirte cómoda con tu elección, más allá de pensar en lo que está de moda.

Animal print sofisticado

Este traje de baño mezcla dos tendencias irresistibles: animal print y tonos verdes. Es una propuesta ‘one piece’ que destaca también por las incrustaciones brillantes y las jaretas a los lados. Este modelo es de la más reciente colección de Zingara Swimwear: “Sun Ahead”. Algo que nos gusta mucho de esta marca es que puedes encontrar salidas de playas y accesorios del mismo estampado del traje de baño para hacer el 'match' perfecto.

La marca también incorpora este estampado en bikini, pantalones y diadema. Foto: Especial

Dónde: zingarastore.com.

Precio: $2,990 pesos.

Con cómoda cintura alta

La marca Aerie tiene estos bikinis de punto elástico y cintura alta que apuestan por la comodidad, en colores alegres, como azul, rosa y naranja. Se pueden elegir dos tipos de top a juego: el popular modelo de triángulo y con escote en V y tirantes finos, entre otras combinaciones. La textura acanalada enriquece el diseño unicolor.

Los trajes de baño coloridos no pueden faltar. Foto: Cortesía Aerie

Dónde: Tiendas Aerie

Precio: Top: $899 pesos. Bottom: $699 pesos.

Sí al top bandeau

El top bandeau también cobra protagonismo esta temporada. Zara lo presenta en variados diseños, con y sin tirantes; solo hay que tener en cuenta el tipo de soporte que necesite nuestro busto. Este llamó nuestra atención por los tirantes trenzados presentes tanto en el top como en el bikini, los cuales elevan el look. Además, el color berenjena es muy sofisticado y puede lucir muy bonito con el bronceado.

Los frunces en el top aportan volumen. Foto: Especial

Dónde: Zara

Precio: $549 pesos, cada pieza.

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Primavera 2026 en polka dots

Este año sigue en auge el estampado de lunares, lo hemos visto en tonos tierra, colores pastel y en blanco y negro. Cual sea tu combinación favorita, seguramente vas a conseguirla en ‘polka dots’. Estos trajes de baño en café y azul celeste son de la más reciente propuesta de Bari Swimwear.

El bikini destaca con top con aros y tirantes gruesos, mientras que el modelo de una pieza tiene lindo detalle joya en el escote, además, presenta control abdominal.

El aire vintage de los lunares tiene un encanto que cautiva en 2026. Foto: Especial

Dónde: bariswimwear.com.

Precio: Top: $1,459 pesos. Panty: 1,219 pesos. Traje de baño completo: 2,699

Traje de baño con escote asimétrico

El escote asimétrico es muy favorecedor, sensual y elegante. Los trajes de baño con un hombro descubierto siguen entre los favoritos y este nos encanta porque suma coquetos olanes (es ideal para quienes tienen busto pequeño). Este diseño estampado en color olivo lo consigues en la tienda C&A, donde actualmente puedes hallar buenos descuentos en ropa de playa.

Los olanes pueden sumar volumen donde lo necesites. Foto: Cortesía C&A

Dónde: cyamoda.com.

Precio: $499 pesos.

Tonos tierra + joya

La marca Lefties apuesta por los tonos tierra en su colección de primavera, siempre asociados con la naturaleza y la calidez. En este bañador resaltan detalles como las aberturas, el escote strapless (que se puede transformar con tirantes) y adornos dorados con formas orgánicas que nos recuerdan que el acento “joya” siempre es capaz de elevar cualquier traje de baño.

Los tonos tierra lucen muy bonitos con dorado. Foto: Especial

Dónde: lefties.com/mx.

Precio: $549 pesos.

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