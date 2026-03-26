Nueva York, mediados de los noventa. Entre taxis amarillos, trajes bien cortados y el destello constante de los flashes, John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy caminaban por Manhattan como si fueran protagonistas de una película que nadie quería perderse.

No necesitaban extravagancias: bastaba un traje azul marino perfecto, un abrigo negro impecable o unos jeans bien cortados para que el mundo de la moda volteara a mirar. Era una elegancia sin esfuerzo, casi casual, pero con ese magnetismo que solo tienen las parejas que parecen hechas para ser observadas.

La dupla que inspiró la serie "Love Story" fue parte del jet set estadounidense y se coló en las publicaciones destinadas a la moda. Instagram: @fxnetworks

Su relación fue breve, intensa y profundamente vigilada. Él, editor de la revista George y heredero del apellido político más mítico de Estados Unidos; ella, publicista de Calvin Klein que entendía como pocos el poder de una silueta limpia y un look perfectamente editado.

En una década donde la moda coqueteaba con el exceso, ellos apostaron por lo contrario: colores neutros y líneas simples. Décadas después de su trágica muerte en 1999, la fascinación no sólo sigue viva: parece crecer.

Archivos de moda, cuentas de Instagram y nuevas generaciones han vuelto a obsesionarse con su estética noventera justo cuando la televisión también preparó su regreso con American Love Story, la serie de Ryan Murphy que revive uno de los romances más observados del jet set estadounidense.

Entonces, cuando vemos sus fotos caminando por Nueva York, vuelve la pregunta: ¿cómo se recrea hoy ese estilo effortless que parecía tan simple?

La serie trajo de vuelta un romance que también se vivió en los armarios de Kennedy y Bessette. Instagram @ofishalpak

El uniforme perfecto de John F. Kennedy Jr.

Si uno revisa las fotos de archivo de los noventa, hay algo que se repite constantemente en el estilo de John: la consistencia. Mientras otras figuras públicas de la época experimentaban con tendencias pasajeras, él parecía haber encontrado su uniforme definitivo muy temprano. Y ese tenía algo profundamente americano.

Blazers azul marino con hombros limpios, camisas blancas de algodón, corbatas discretas. jeans rectos sin lavados dramáticos. Todo parecía diseñado para sobrevivir al paso del tiempo.

Había también algo muy estudiado —aunque pareciera natural— en la forma en que combinaba prendas formales con piezas más casuales. Podía salir del trabajo con traje completo y, horas después, aparecer caminando por SoHo con el mismo blazer sobre una camiseta y unos jeans.

Ese juego entre lo formal y lo relajado es precisamente lo que hoy vuelve tan atractivo su estilo.

JFK Jr. es parte de la cosmovisión de la elegancia americana. Instagram @lovestoryfx

¿Cómo recrear ese uniforme hoy?

Si quieres incorporar algo de esa energía JFK Jr. a tu armario, no necesitas replicar exactamente sus looks. Lo importante es construir una base sólida de prendas que siempre funcionen.

Prendas clave:

Blazer azul marino estructurado.

Camisa blanca clásica.

Jeans rectos azul oscuro.

Pantalones de lana gris.

Mocasines o loafers de cuero.

Un tip de De Última: Si el blazer no funciona con jeans y con pantalón de vestir, no es el blazer correcto. La magia del estilo noventero está en esa versatilidad silenciosa.

Traje azul marino de Massimo Dutti. Camisa blanca Calvin Klein. Reloj Tissot ‘Classic Dream’ 40mm. Jeans de H&M. Mocasines negros de Zara.

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Carolyn Bessette-Kennedy y el minimalismo que definió los 90

Si el estilo de John tenía algo de herencia Ivy League, el de Carolyn era otra cosa completamente distinta: minimalismo puro con actitud neoyorquina.

Antes de convertirse en uno de los rostros más fotografiados de Manhattan, Carolyn trabajó en Calvin Klein, una casa que en los noventa estaba redefiniendo la estética global con una visión clara: menos ruido, más precisión. Esa influencia se veía directamente en su forma de vestir.

Sus looks parecían simples, pero estaban perfectamente editados. Abrigos largos que caían de forma impecable sobre los hombros, vestidos lenceros que se movían con naturalidad y pantalones rectos que parecían diseñados para alargar la silueta.

Carolyn entendía algo que muchos estilistas siguen repitiendo hoy: cuando la ropa es buena, no necesitas demasiada. Eso es lo que hacía que su estilo resultara tan magnético.

Nunca parecía estar “arreglada para la foto”. Parecía simplemente estar viviendo su vida en Nueva York… con una elegancia que el resto del mundo no podía ignorar.

El estilo de Carolyne es parte de su personalidad alejada del reflector y seria. Foto: Instagram @sarah__pidgeon

Las piezas que definían su armario

Si tuvieras que resumir el estilo Bessette en pocas prendas, serían estas:

Abrigo negro largo.

Vestido slip satinado.

Camisa blanca ligeramente oversize.

Pantalón negro recto.

Botas minimalistas.

Un tip de De Última: El minimalismo noventero no funciona si la prenda se percibe de mala calidad. La clave está en el tejido, el corte y la caída.

Abrigo de Mango. Vestido lencero y botas altas, de Zara. Camisa blanca de H&M. Reloj ‘Raquel Mini Three’ de Fossil. Pantalón recto de Tommy Hilfiger. Botas de Zara.

La pareja que adelantó el “quiet luxury”

Mucho antes de que TikTok, Instagram o las pasarelas empezaran a hablar del quiet luxury, John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy ya estaban viviendo dentro de esa estética.

Cuando caminaban por Manhattan juntos —algo que los paparazzi documentaron sin descanso durante los noventa— había una coherencia visual casi cinematográfica entre ambos. Sus estilos no competían. Se complementaban.

Él: clásico, pulido, relajado.

Ella: minimalista, sofisticada, casi arquitectónica.

El resultado era una pareja que parecía salida de una campaña editorial permanente.

Esa coherencia es probablemente la razón por la que su estética sigue fascinando hoy. En un momento donde la moda vive obsesionada con las tendencias rápidas, su estilo representa algo mucho más difícil de construir: identidad visual real.

Cómo recrear hoy el estilo JFK Jr.–Bessette

Intentar copiar exactamente sus looks sería un error. No porque no funcionen, sino porque su estilo nunca dependió de piezas específicas, sino de una lógica de vestuario muy clara. El armario de la pareja funcionaba casi como una fórmula matemática del buen vestir:

Menos prendas.

Mejor calidad.

Colores neutros.

Confianza personal.

Si quieres llevar esa energía a tu propio estilo, hay tres reglas que siguen funcionando increíblemente bien.

La serie aterriza parte de la vida cotidiana de la pareja. Instagram: @fxnetworks

1. Construye un armario base

El minimalismo real empieza con un armario coherente. Blazers, camisas blancas, jeans rectos, abrigos largos y pantalones neutros son piezas que siempre combinan entre sí. Si todo tu armario puede mezclarse fácilmente, ya estás más cerca de esa estética noventera.

2. Invierte en piezas que definan el look

Carolyn lo sabía perfectamente: un abrigo espectacular puede hacer que un outfit básico parezca editorial. Lo mismo ocurre con un blazer bien cortado o unas botas minimalistas. No necesitas veinte prendas nuevas. Necesitas tres o cuatro realmente buenas.

3. No sobreestilices

Uno de los errores más comunes al intentar recrear el minimalismo es añadir demasiados elementos. El estilo de los noventa —al menos el que representaban Carolyn Bessette-Kennedy y John F. Kennedy Jr.— funcionaba justamente, por lo contrario: la edición perfecta.

Carolyn podía salir con:

Vestido slip.

Sandalias simples.

Gafas oscuras.

John, por su parte, aplicaba exactamente la misma lógica masculina. Sus outfits muchas veces se reducían a tres o cuatro piezas muy bien elegidas:

Blazer azul marino.

Camiseta o camisa blanca.

Jeans rectos.

Mocasines o botas de cuero.

Y eso era todo. Sin capas innecesarias, sin accesorios compitiendo entre sí. El look respiraba.

Un tip de De Última: Si te miras al espejo y sientes que algo sobra… probablemente sobra.

La serie relata el romance de los Kennedy, pero hace hincapié en las prendas que usaron durante ese tiempo. Instagram @lovestoryfx

El minimalismo que convirtió a una pareja en leyenda de estilo

Quizá por eso, cada vez que las fotos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy vuelven a circular —ya sea en archivos de moda, cuentas de Instagram o ahora con el interés renovado por la serie “American Love Story” la reacción es siempre la misma.

Seguimos mirando esas imágenes como si acabaran de tomarse ayer. Tal vez porque su estilo no estaba atrapado en una tendencia. Tal vez porque Nueva York siempre se ve mejor en blanco, negro y azul marino.

La pareja dejó algo claro: a tres décadas de distancia, la verdadera elegancia —esa que no necesita explicaciones— nunca pasa de moda.

La pareja fue un hito del estilo mundial, al grado de ser una referencia a treinta años de su mortal accidente. Instagram @fxnetworks

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