Si tus pestañas naturales no son tan largas como quisieras, si no tienen suficiente volumen o se rompen fácilmente, tal vez estés pensando en utilizar postizas.

Pero antes de aventarte a comprar varios pares, en De Última te decimos lo que debes saber sobre su aplicación segura.

Para la aplicación de pestañas asiste a un lugar higiénico y confiable. Foto: Unsplash

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¿Cuál es la función de las pestañas postizas?

Las pestañas se encargan de proteger al ojo de bacterias y suciedad, así lo explica Juan Antonio Durán de la Colina, director del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología. Su función también es eliminar las células muertas, limpiar los folículos e identificar los cambios de temperatura.

Pero por cuestiones estéticas, hay personas que disfrutan colocarse pestañas postizas, por ejemplo, con la intención de enmarcar su mirada o para realzar su maquillaje, sobre todo cuando es dramático y para una ocasión especial.

Y, aunque en la mayoría de casos son inofensivas, hay ciertos aspectos que se deben tomar en cuenta para realizar una aplicación segura.

¿Cuáles son los riesgos de usar pestañas postizas?

Posibles infecciones

De acuerdo con los expertos del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, existe la posibilidad de hacer pequeñas heridas en la córnea del ojo con una aplicación inadecuada de las pestañas postizas, por ejemplo, si no se recortan bien los excedentes al momento de ajustarlas.

Si esas micro lesiones no se tratan correctamente, pueden desarrollarse infecciones.

Blefaritis y conjuntivitis

Para ponerse pestañas postizas es indispensable tener higiene; lo correcto es lavarse la manos con agua y con jabón para evitar llevarse la grasa de los dedos a los folículos de las pestañas y provocar que se tapen.

No asearse las manos, utilizar herramientas sucias o reutilizar las mismas pestañas puede ocasionar blefaritis o conjuntivitis, afecciones caracterizadas por la inflamación en la base de las pestañas.

Caída del párpado

También conocida como "Ptosis palpebral", es la alteración en la estructura del ojo y también puede ocurrir cuando las pestañas postizas son largas y pesadas.

Si se utilizan por mucho tiempo o con frecuencia, podrían hacer que el párpado se caiga.

Las pestañas postizas pueden provocar infecciones, afecciones y daños en la córnea. Foto: Unsplash

¿Cómo ponerse pestañas postizas de manera segura?

Si aún con eso quieres ponerte pestañas postizas, sigue estas recomendaciones para garantizar una aplicación segura:

Verifica que las pestañas, los aplicadores y su pegamento sean de buena calidad.

No utilices pestañas largas y pesadas.

Sigue las indicaciones de cuidado y lavado proporcionadas por la marca.

Si después de la aplicación sientes molestias, retíralas y acude inmediatamente con un oftalmólogo.

¿Cómo identificar la alergia a las pestañas postizas?

La alergia a las pestañas postizas (ya sea a las fibras o, más comúnmente, al pegamento) suele manifestarse en los ojos y la piel cercana, con síntomas como:

Comezón excesiva en los párpados.

Enrojecimiento e inflamación en los ojos y párpados.

Ardor en los ojos.

Lagrimeo y secreción ocular.

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