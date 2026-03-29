Si te gusta arreglar tus uñas -ya sean postizas, con acrílico o gelish-, pero no tienes tiempo de removerlas cuando lucen desgastadas, ¡no te preocupes! Es posible retirar el esmalte desde tu casa con acetona.

En De Última te decimos qué tipo de removedor necesitas y cómo utilizarlo para dejar tus manos impecables.

El gelish es un esmalte de alta duración y sencillo de remover. Foto: Unsplash

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¿Qué es el gelish?

Los expertos del spa Glitzi explican que el gelish es un esmalte semipermanente, el cual se aplica directamente en la uña. Dicho producto se vende en colores variados y actúa como pegamento, permitiendo adherir aplicaciones como piedras y cristales.

Es un producto que dura mucho tiempo, de 2 hasta 4 semanas; pero cuando se “descarapela”, es señal de que necesita un retoque o retirarlo si es que ya no luce bien.

¿Con qué acetona se quita el gelish?

Otra ventaja de este tipo de esmaltado es la facilidad de removerlo, y es que es más sencillo quitarlo que las uñas postizas. Y sólo tienes que utilizar acetona.

Los expertos del salón Nail Factory detallan que dicho líquido es ideal para retirar esmaltes tradicionales y el gel UV, pues cuenta con compuestos químicos que lo disuelven y no dañan las uñas.

El gelish dura de 3 a 4 semanas, siempre y cuando lo cuides bien. Foto: Unsplash

¿Cómo remover el gelish de las uñas correctamente?

Para remover este gel semipermanente de tu manicura, te compartimos un paso a paso:

Humedece tus uñas en un recipiente con acetona.

en un recipiente con acetona. Lima la primera capa del gelish para que la acetona comience a retirar el producto.

Vuelve a meter tus uñas en el recipiente con acetona y coloca encima una almohadilla de algodón.

Envuelve tus dedos en un pedazo de papel aluminio. Durante este paso, la acetona comenzará a remover el esmalte.

Deja que la acetona actúe de 15 a 20 minutos y después quita los pedazos de aluminio y el algodón.

Con un empujador de cutículas, remueve el residuo del esmalte; si te cuesta trabajo, deja la acetona 5 minutos más y repite este paso.

¿Cómo cuidar las uñas al usar acetona?

¡Cuidado! La acetona pura es más agresiva que la regular, así que asegúrate de comprarla específicamente para las uñas. De lo contrario, podrías experimentar resequedad en las cutículas y en la piel de los dedos.

Y finalmente, asegúrate de hidratarte las manos después de quitar el gelish.

Hidrata las manos, uñas y cutículas después del retirar el gelish. Foto: Unsplash

Así de sencillo puedes prepararte para una nueva aplicación de manicura o para tomarte un descanso.

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