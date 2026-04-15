Con el paso de la edad o por cuestiones genéticas, las canas comienzan a aparecer gradualmente y, aunque son naturales, muchas mujeres desean cubrirlas.

Sin embargo, antes de hacerlo es importante considerar ciertos factores, entre el tono de la piel. Aquí te compartimos una guía para encontrar el match perfecto.

Un tinte que combine con tu tono de piel hará que luzcas tus canas con seguridad. Foto: Freepik

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¿De qué color pintarte las canas según tu tono de piel?

Antes de teñir tu cabello, L’Oréal Paris recomienda matizar las canas, procedimiento que consiste en aplicar productos que neutralicen los tonos no deseados como el amarillo o el anaranjado.

Pero además sirve para resaltar su color natural; aunque para lograrlo, recomienda utilizar shampoo, acondicionador o mascarillas con pigmentos violetas o azules.

Una vez que el cabello está matizado, y por lo tanto su tono es uniforme, el siguiente paso es elegir el tiente para las canas.

El blog de Kolor Shot, marca especializada en productos capilares, sugiere seleccionar el tinte conforme el tono de la piel para obtener mejores resultados:

Piel neutra

Las personas con este tipo de piel pueden experimentar con una gama amplia de tonos.

Aquí, lo recomendable para cubrir las canas son los tonos naturales o equilibrados, especialmente los castaños y rubios con terminación “.0”, porque cubren mejor y se ven más armónicos.

Piel rosada

Para dichos tipos de pieles, lo ideal es elegir tintes que neutralicen el enrojecimiento, y no que lo resalten. Por eso, los rubios cenizos, platinados, castaños fríos e incluso negros azulados les van bien.

Piel amarilla

Los colores de tinte castaños son los más adecuados, incluyendo rubio ceniza, rojos oscuros y violetas.

Por el contrario, se deben evitar tonos como rubios platinos, dorados claros o tonos muy cálidos, ya que no generan un buen contraste con este tipo de piel.

Piel azulada

Para piel fría, es decir con subtono azulado es preferible elegir colores que mantengan esa armonía, tal es el caso de los tintes ash blonde, taupe o chestnut.

Pieles oliva

Finalmente, en estas pieles con subtono verdoso, la clave es equilibrar su matiz para que no se vea apagada. Y es posible lograrlo con tintes neutros y fríos suaves, entre ellos, castaños medios, chocolate, moka, rubios beige o cenizos ligeros.

Disimula tus canas con estos colores de tintes. Foto: Unsplash

¿Cómo cuidar las canas?

Las canas requieren cuidados específicos, ya que su textura y estructura son distintas al resto del pelo.

En ese sentido, la hidratación es fundamental. El blog de la marca Nivea recomienda el uso de mascarillas, acondicionadores sin enjuague y shampoos con ingredientes naturales, que ayuden a prevenir el quiebre.

Además, Garnier advierte que las canas son más sensibles a factores externos como el sol, por lo que pueden amarillearse con facilidad. Pero para evitarlo, una opción son los sprays capilares con filtro UV o usar un sombrero.

Y finalmente, es básico aplicar protector térmico antes de utilizar herramientas de calor.

Ahora que ya conoces el color ideal para teñir tus canas, es momento de dar el siguiente paso e integrarlas a tu look con seguridad.

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