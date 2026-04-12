“El diablo viste a la moda 2”, protagonizada por las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway, llegará a los cines de México el próximo 30 de abril de 2026.

Si eres fan del universo de Runway, de la moda o simplemente quieres ir al estreno con un look a lo Miranda Priestly, en De Última te presentamos los mejores diseños de uñas.

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5 diseños de uñas para el estreno de "El diablo viste a la moda 2"

Manicura Miranda Presley

Para dar las mismas vibras de Miranda Presley, la temida editora en jefe de la revista Runway, te recomendamos este diseño de uñas con punta francesa corta.

En el tráiler de la segunda película se observa a Meryl Streep con dicho estilo, sumamente elegante y clásico, al igual que la actriz.

Manicura Miranda Presley. Foto: Shein

Uñas french rojo

Recientemente, las protagonistas de la cinta estuvieron en México conviviendo con los fans y disfrutando un desfile en el Museo Anahuacalli. Pero durante la rueda de prensa, Anne Hathaway lució una manicura poco común.

La emblemática Andrea Sachs decidió llevar la punta de sus uñas en color rojo, sustituyendo el tradicional tono blanco. Y también optó por cambiar la silueta cuadrada por una de almendra corta.

Uñas french rojo. Foto: Instagram @sararoomer

Uñas estilo Andrea Sachs

Andy Sachs es un personaje optimista y muy alegre, características que la actriz reflejó a la perfección en la gira promocional de la película por Japón.

Aquí, la vimos llevar un diseño de uñas con flores, sobre una base nude. Si quieres realizarla en casa, los trazos son muy sencillos: necesitas dibujar un tallo verde con tres ramas y puntos de colores blanco, rojo y rosa.

De igual manera, la famosa decidió lucir su manicura con los bordes ligeramente redondeados y en tamaño chico.

Uñas estilo Andrea Sachs. Foto: Instagram @lashade_nailstudio

Uñas con la vibra de Emily

Gracias a las fotos del detrás de cámaras, que se hicieron virales en redes sociales, fue posible darnos una idea del resto de personajes que participan en "El diablo viste a la moda 2". Y Emily Charlton se encuentra en la lista.

Este personaje es de carácter fuerte y perseverante, lo que se reflejó en su manicura color negro. Su diseño es sólido y la forma es de stiletto, dándoles un toque alternativo y formal.

Uñas negras al estilo Emily. Foto: Shein

Uñas cat eye

Finalmente, las uñas rojas pueden sumar a cualquier look para acudir al estreno de "El diablo viste a la moda 2". Te recomendamos llevarlas en acabado cat eye, lo que les aporta dimensión y un toque moderno.

Uñas cat eye. Foto: Shein

Más allá de la trama, el universo de la película siempre ha estado marcado por su fuerte influencia en tendencias de moda y belleza. Y las uñas se convierten en un elemento clave para complementar cualquier look inspirado en la estética de Runway.

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