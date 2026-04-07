Hay piezas de belleza que trascienden tendencias, y el labial es una de ellas. Más allá de completar un look, se ha convertido en un gesto cotidiano que define la actitud con la que se inicia el día. Desde un nude discreto hasta un rojo vibrante, el color en los labios sigue siendo una de las formas más directas de expresión personal.

En este contexto, Avon apuesta por reinventar uno de sus clásicos con una propuesta que responde a la evolución de la conversación en belleza: menos reglas, más libertad. Hoy no hay acabados exclusivos por generación, sino una invitación abierta a experimentar.

Así es la nueva fórmula de los labiales Ultra

El relanzamiento de los labiales Ultra introduce una mejora clave: 25% más pigmentación combinada con la tecnología Ultra Color HD. Esto se traduce en un color más intenso, uniforme y fiel al tono que se observa en la barra, eliminando la incertidumbre al aplicarlo.

A esta innovación se suma una mezcla de aceites nutritivos y vitamina E, ingredientes que ayudan a mantener los labios suaves e hidratados. El resultado es una fórmula que no solo aporta impacto visual, sino también confort durante todo el día, con una aplicación ligera, pero de alta cobertura.

Labiales Avon Ultra, ideales para acompañarte en cualquier momento. Foto: Cortesía Avon

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Tres acabados para un mismo statement

Lejos de encasillarse en un solo estilo, la nueva colección de labiales Ultra se presenta en tres acabados que responden a distintos moods y momentos. Cada uno ofrece una experiencia distinta, pero con la misma intensidad de color.

El acabado matte aporta definición y estructura, ideal para looks más pulidos. El cremoso equilibra hidratación e intensidad, convirtiéndose en una opción versátil para el día a día. Mientras que el brilloso añade un efecto luminoso que aporta frescura y volumen visual a los labios.

Un relanzamiento clave en un año histórico para Avon

La actualización de los labiales Ultra no es casualidad. Llega en un momento significativo para Avon, que en 2026 celebra 140 años de historia, reafirmando su lugar en la industria de la belleza a nivel global.

Con cifras que respaldan su impacto —como la venta de tres labiales por segundo en el mundo—, la marca refuerza su apuesta por productos que combinan calidad, accesibilidad y tendencia. Una visión que se mantiene vigente en un mercado donde la belleza, más que seguir reglas, busca adaptarse a quien la usa.

Colores que cobran vida en tus labios. Foto: Cortesía Avon

Disponibilidad en México

La nueva versión de los labiales Ultra ya está disponible en México a través de la red de consultoras de belleza y en el sitio web oficial de la marca. Para identificar esta fórmula renovada, basta con ubicar el distintivo cintillo rojo en el empaque.

Con este lanzamiento, Avon reafirma una idea clara: la belleza no tiene una sola forma de vivirse. Y en ese universo, el labial sigue siendo uno de sus símbolos más poderosos.

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