Las prendas de lino son la mejor opción para vestir durante la temporada de calor. Este material textil es el favorito de muchos debido a su frescura, ligereza y estilo minimalista, además, las piezas de esta tela son fáciles de combinar.

Por otro lado, el lino requiere de ciertos cuidados especiales. Se arruga con facilidad y puede dañarse si no se lava o plancha correctamente. Por ello, es importante conocer algunos consejos básicos para mantener en buen estado las prendas de esta tela. En De Última te diremos cómo lavar y planchar tus prendas de lino sin dañarlas.

Es ideal lavar la ropa de lino a mano y planchar solo con vapor. Foto: Unplsash

¿Cómo lavar y planchar tus prendas de lino sin dañarlas?

El lino es un material con fibras textiles delicadas, por lo mismo, las prendas de dicho material se deben tratar cuidadosamente. Aunque requieren lavado a mano y planchado a cierta temperatura, la realidad es que sus arrugas suelen ser una característica de estas prendas, según Abito, expertos de moda para hombres.

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¿Cómo se debe lavar el lino?

Antes de lavar cada prenda es preferible revisar la etiqueta con sus instrucciones de lavado, si la prenda puede lavarse en lavadora se recomienda:

Utiliza agua fría o tibia. El ciclo de la lavadora debe ser delicado para evitar que las fibras se dañen. Usa jabón neutro para lavar y, de preferencia, evita el uso de productos agresivos como el cloro, ya que pueden desgastar el tejido y alterar el color.

Sin embargo, siempre se recomienda lavar a mano, pues el roce de la lavadora podría debilitar las fibras del lino. Lava tus prendas fácilmente:

Remoja las prendas de lino en una cubeta de agua fría y jabón neutro. Remoja la ropa durante 30 minutos. Saca la ropa y frota suavemente las zonas más sucias sin retorcer la tela. De este modo, sus fibras no se dañarán. Seca las prendas al aire libre bajo la sombra, no utilices secadora.

Lava las prendas de lino en lavadora a ciclo delicado y con jabón neutro. Sin embargo, se recomienda lavar a mano. Foto: Unsplash

¿Cómo planchar las prendas de lino?

Tu plancha debe estar a temperatura media (revisa la etiqueta de tu prenda para asegurarte de que esta sugerencia es adecuada). Antes de planchar tus prendas debes voltearlas para evitar marcas brillosas en la tela y humedecerlas con ayuda de un atomizador, pues la humedad facilitará la eliminación de arrugas. El planchado debe ser rápido con movimientos largos y no aplicar mucha presión para no dañar sus fibras.

Lee las etiquetas de tu ropa para saber las indicaciones de planchado. Foto: Unsplash

¡Y listo! De esta manera tus prendas de lino no se maltratarán y tampoco se arrugarán. Recuerda que después de planchar debes colgar la ropa en un gancho y guardarla en un lugar donde no se arruguen.

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