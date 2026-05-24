Los vellos encarnados aparecen después de la depilación y suelen causar dolor debido a la irritación, enrojecimiento e inflamación del folículo. Pero la buena noticia es que existen métodos sencillos y seguros para eliminarlos en casa.

Si eres de las personas que los presentan, en De Última te decimos cómo deshacerte de ellos y evitar que vuelvan a salir.

¿Qué son los vellos encarnados?

El vello encarnado es más común de lo que crees; principalmente aparecen a causa del rastrillo, y en menor medida de las depiladoras eléctricas o de la cera.

Los vellos se encarnan en la piel porque se enrollan en el folículo piloso, por la acumulación de células muertas y la falta de hidratación. Foto: Unsplash

De acuerdo con el dermatólogo Leonardo Rotolo, un vello se encarna cuando el pelo crece hacia dentro de la piel, en lugar de salir a la superficie. A su vez, ello provoca inflamación y dolor.

También pueden aparecer por la acumulación de células muertas o por la falta de hidratación en la piel.

Y aunque toda la piel es propensa a sufrirlos, con mayor frecuencia se padecen en:

Piernas

Cara

Cuello

Ingles

Glúteos

Axilas

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¿Cómo quitar los vellos encarnados?

Hay un método que el experto recomienda para remover los vellos encarnados y no provocar lesiones en la dermis. Es sencillo y sólo consta de dos pasos:

Remoja en agua tibia un pad de algodón o una gasa y colócala sobre la piel durante 15 minutos. Realiza movimientos circulares para que los poros de la piel se abran y permitan la salida del vello.

El dermatólogo advierte que no se debe introducir ningún objeto puntiagudo en la zona o apretarla, ya que puede empeorar la inflamación u ocasionar una infección.

¿Cómo distinguir los vellos encarnados?

Si notas que la piel de tus piernas presenta los siguientes síntomas, es probablemente que los vellos se estén encarnando:

Dolor

Ardor

Comezón

Zona inflamada

Bulto parecido a las espinillas

Folículo color morado u oscuro

Si identificas alguno de los anteriores síntomas, tómate el tiempo y sigue el método recomendado por el especialista.

Si notas que en tus piernas aparecen pequeños bultos, posiblemente se trate de un vello encarnado. Foto: Unsplash

¿Cómo prevenir los vellos encarnados en las piernas?

Para prevenir los vellos encarnados puedes optar por exfoliar tu piel de 1 a 2 veces a la semana para retirar las células muertas.

De esa manera, el vello no crecerá por dentro y su salida será correcta.

Otra medida de prevención es depilarte en dirección del crecimiento del vello, utilizando rastrillos limpios e hidratando la piel para reducir este tipo de molestias.

Sin embargo, si notas que la zona contiene pus y es muy dolorosa al tacto, tal vez sea una infección. Así que te recomendamos ir con un especialista para recibir el tratamiento adecuado.

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