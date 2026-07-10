Ecatepec, Méx.-En la unidad habitacional Ecatepec Las Fuentes, fue puesto en funcionamiento un pozo, el cual fue reperforado como parte del Plan Integral Oriente, que ofrecerá un caudal de 30 litros de agua por segundo a 40 mil habitantes de esta comunidad.

Este año el gobierno de Ecatepec puso en marcha los pozos San Agustín I, San Agustín II, Ejidos, SUTERM y 340, todos equipados con telemetría, además de que rehabilitó las plantas potabilizadoras Cruz Roja y Emiliano Zapata, en beneficio de más de 250 mil habitantes de la Quinta Zona.

"El pozo que hoy les estamos ofrendando es lo menos que merecen, la garantía del agua por la red", dijo la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, a pobladores de la unidad habitacional Ecatepec Las Fuentes.

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En la unidad habitacional Ecatepec Las Fuentes, fue puesto en funcionamiento un pozo. Foto: Especial

La edil se comprometió con los vecinos a recuperar los parques y rehabilitar los espacios públicos, además de repavimentar las calles de la unidad, que tiene más de 3 mil viviendas.

"El gobierno de Ecatepec trabaja para cumplir el compromiso de dotar de agua a la población a través de la red, lo que se ha logrado con la rehabilitación de pozos, obras y nuevo equipamiento, acciones que permitieron incrementar de 30 % a 85 % el abastecimiento a comunidades de la Quinta Zona".

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En junio pasado Cisneros Coss arrancó el pozo 340, ubicado en Jardines de Santa Clara, reperforado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cual produce 34 litros por segundo y el caudal es integrado a la red principal para suministrar más líquido a la Quinta Zona, región históricamente abandonada y con abasto insuficiente de agua para la población, expresó.

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La alcaldesa agradeció el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, para la rehabilitación de pozos en Ecatepec, lo que beneficia a miles de habitantes de este municipio, que forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

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Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua de Ecatepec (Sapase), relató que el pozo Las Fuentes estaba a punto de colapsar por falta de mantenimiento y producía solamente 12 litros por segundo, aunque por gestiones de Cisneros Coss fue reperforado en el mismo lugar por la Conagua y ahora aporta 30 litros por segundo, en beneficio de 40 mil habitantes.

“Hoy tienen un pozo que anteriormente daba 12 litros por segundo para la población, no alcanzaba. Este pozo da ahora 30 litros por segundo, entonces con esto ustedes tendrán el agua suficiente”, dijo.

vr/cr