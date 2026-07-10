Ante el planteamiento que hizo Estados Unidos a México de que no permitirá la entrada de productos agrícolas en ciertas temporadas, 24 organismos, empresas, exportadoras, restaurantes y minoristas estadounidenses se inconformaron por dicha propuesta.

En una carta que enviaron, ayer jueves, a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), dichos organismos aseguraron que habrá un impacto en los precios que afectará al consumidor.

“Cualquier restricción al comercio de productos estacionales, incluidos aranceles, cuotas arancelarias (TRQ) o medidas similares, perturbaría la cadena de suministro integrada de Norteamérica, aumentaría los costes para los consumidores y generaría el riesgo de represalias sobre una amplia gama de productos alimentarios y agrícolas de Estados Unidos”, dijeron los organismos.

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Expusieron que “las importaciones no sustituyen a la producción nacional: son un complemento necesario”, por lo que suspenderlas afectará al mercado estadounidense.

Agregaron que “las propuestas para imponer restricciones a los productos estacionales, incluidas las cuotas arancelarias, alterarían ese equilibrio”.

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Entre las consecuencias que encuentran por restricciones estacionales, la llamada estacionalidad, afirmaron que se “limitaría la oferta en periodos clave, aumentaría la volatilidad de los precios y generaría ineficiencias en toda la cadena de suministro, desde el abastecimiento y la logística hasta la comercialización minorista”.

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Además de que el impacto por esas restricciones recaerá en los consumidores y las empresas estadounidenses, con precios más altos y un menor acceso a alimentos frescos.

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Para los firmantes de la carta “cualquier alteración de los flujos comerciales en Norteamérica introduce un riesgo significativo de represalias contra las exportaciones de Estados Unidos y contra el motor económico más amplio que estas impulsan”.

La carta es apoyada por Controlled Environment Agriculture Alliance, Corn Refiners Association, Driscoll’s, GoodFarms, Inc., Fresh Produce Association of the Americas, Frutura Produce, JV Smith Companies, Mastronardi Produce USA, Mission Produce, National Council of Chain Restaurants, National Corn Growers Association, National Restaurant Association, National Retail Federation, Nature Fresh Farms, NatureSweet, North American Renderers Association, Produce Coalition for USMCA, Red Sun Farms, Seald Sweet LLC, Taylor Farms, Texas International Produce Association, The Border Trade Alliance.

GCMA advierte que limitar importaciones pondría en riesgo al T-MEC

Al respecto, el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, dijo que “el pronunciamiento confirma que la estacionalidad no cuenta con consenso dentro del propio sector estadounidense, ya que imponer aranceles o cuotas afectaría las cadenas integradas de América del Norte, elevaría precios al consumidor y podría provocar represalias comerciales”.

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Añadió que “México y Canadá representan una tercera parte de las exportaciones agrícolas de EUA. Por ello, cualquier restricción a las exportaciones mexicanas también pondría en riesgo las ventas estadounidenses de maíz, carne, lácteos, pollo, cerdo, soya, arroz y edulcorantes”.

Dijo que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe fortalecer la integración regional, en lugar de imponerse barreras al comercio que solamente elevarán los precios.

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