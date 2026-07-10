Contra todo pronóstico, la inflación en junio ligó tres meses en descenso favorecida por la fuerte caída de los agropecuarios, en especial del jitomate y el chile que habían elevado los precios al consumidor y mermado el poder adquisitivo de los mexicanos.

Durante el mes pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se desaceleró a 3.37% desde 3.94% de mayo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Analistas destacaron que es la menor tasa desde diciembre de 2020 y el segundo mes por debajo de 4%, es decir, se encuentra dentro del rango de variabilidad del Banco de México (Banxico) para lograr la meta de 3%.

Lee también Robo a transportistas baja 21% en denuncias: Canacar; operadores mantienen protestas por inseguridad

Para el indicador anual, en la más reciente encuesta de Citi ninguna institución que participó acertó en sus pronósticos.

Fuente: Inegi

De acuerdo con la consulta que aplicó a 37 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis, todo apuntaba a un descenso de 3.49% para junio, pero resultó de 3.37%.

[Publicidad]

Morgan Stanley fue la institución más optimista, al proyectar 3.41%, mientras que en el otro extremo se encontró Deloitte-Econosignal, que anticipó 3.79%.

Lee también Cambios al T-MEC no serían sustanciales; requieren aval del Congreso de EU, advierte Comce

Por eso, Banorte ajustó su proyección de inflación para el cierre de 2026 de 4.4% a 4%, mientras que Banco Base corrigió de 4.2% a 4.1% y ambos ratificaron que Banxico mantendrá en 6.50% su principal tasa de interés el resto del año.

[Publicidad]

En la encuesta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el consenso de 45 analistas del Comité de Estudios Económicos recortó de 4.3% a 4.2% la inflación para este año; la tasa más baja la ubicó en 3.8% y la mayor en 5%.

Semáforo verde

La organización México ¿Cómo vamos? colocó en semáforo verde la inflación de junio de 2026, color que no se conseguía desde diciembre de 2020.

Lee también De Ormuz al Pacífico, la oportunidad de México en el mercado global del gas

[Publicidad]

Cuando está en verde es porque el indicador que mide los precios al consumidor es mayor o igual a 2.5% y menor o igual a 3.5% frente a la meta de Banxico de 3%.

Es importante porque lo ideal es que se sitúe en el rango establecido por la autoridad monetaria de 2% a 4% y un objetivo puntual de 3%, para controlar la inflación que permita mantener el poder adquisitivo de la población, subrayó.

Alimentos a la baja

El índice de alimentos subió 2.1% anual en junio, tasa inferior que la inflación general y su menor registro en 12 años, desde abril de 2014.

[Publicidad]

Lee también Microsoft registra aumento de emisiones y consumo de agua tras expansión de la IA; acelera huella ambiental

El alimento que más se abarató fue el huevo (-27%). Le siguió la uva, el chayote, la pera y el pollo, lo que dio un respiro para los mexicanos que menos tienen.

Se notó un fuerte descenso en el jitomate, cuyo kilo pasó de 60 pesos a inicios de año a 17 pesos.

[Publicidad]

Buena noticia

El economista en jefe de Finamex, Víctor Gómez Ayala, señaló que la cifra de inflación sorprendió por el descenso del precio del jitomate.

Lee también Empresarios de México piden a EU no imponer nuevos aranceles por trabajo forzoso; “son injustificados y desproporcionados”

“Luce la continuación de un término de oferta; veníamos de un choque al alza en marzo y abril que incrementó los precios agropecuarios, entre ellos el jitomate y ahora vemos un proceso inverso”, dijo a EL UNIVERSAL. Explicó que ahora hay una normalización de la cosecha y de los precios.

[Publicidad]

No tenemos evidencia de que este movimiento en específico esté ligado a un acuerdo, ya que el patrón es consistente con la volatilidad estacional típica de dichos productos, no con una intervención de política, puntualizó al referirse al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). Pero sin duda reconoció que para los hogares “es una buena noticia”, porque d baja el gasto en frutas y verduras a favor del presupuesto familiar.

De acuerdo con la minuta del Banco de México, en junio ingresó al mercado la cosecha de jitomate de otras entidades, así como de otras regiones de Estados Unidos, lo que contribuye a la normalización de su precio.

Lee también Bancarizan a 12 mil refugiados en México; empresas reportan menor rotación y mayor productividad

En el relato, que se publicó este jueves, algunos integrantes de la Junta de Gobierno mencionaron el caso particular del jitomate.

Uno resaltó que, del incremento que registró la inflación general entre diciembre de 2025 y abril de 2026, 74 puntos base correspondieron a este alimento.

Hizo ver que el repunte en su precio obedeció a la política comercial estadounidense y a temas climáticos en Sinaloa y Florida.

Otro consideró que aún falta observar un descenso más claro en el precio del jitomate.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.