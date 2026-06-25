Mientras la inflación general se moderó a 3.6% durante la primera mitad de junio, los precios de los servicios turísticos subieron a tasas de doble dígito debido a la Copa Mundial de Futbol.

El monitoreo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lleva a cabo en las 55 principales ciudades del país reveló que las tarifas de hotel se incrementaron 14.9% y se trata de la mayor alza de los últimos cuatro años, concretamente desde la segunda quincena de octubre de 2022.

Los paquetes turísticos se encarecieron 10.6% y fue el aumento más pronunciado desde la primera quincena de abril del año pasado.

Fuente: Inegi y Sectur

En tanto, los boletos de avión se vendieron 9.7% más caros en comparación con hace un año, es decir, previo a las vacaciones de verano.

“Esta aceleración se atribuye al Mundial de Futbol, del cual México es anfitrión”, aseguró la directora de Análisis Económico y Financiero, Gabriela Siller.

Por eso ve probable que la inflación de servicios se mantenga elevada por lo menos durante la segunda quincena de junio, pues el último juego que albergará el país será el 30 de junio.

[Publicidad]

Analistas de Banorte y Banamex coincidieron en que se registraron presiones relacionadas con el Mundial en categorías relacionadas con el turismo.

Mencionaron el mayor costo de los boletos de avión, hoteles y los servicios de comida fuera de casa.

En Banco Base explicaron que la inflación en servicios se aceleró significativamente debido a estos ajustes.

[Publicidad]

Valmex, por su parte, indicó que el componente subyacente representa 76% del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y excluye los productos más volátiles.

De ahí que su persistencia seguirá siendo un elemento de vigilancia, advirtió.

“Mientras este componente no muestre una convergencia más clara a un objetivo puntual (3%), Banxico difícilmente adoptará una lectura positiva del proceso desinflacionario”, explicó el informe del equipo de análisis económico dirigido por Gerónimo Ugarte.

[Publicidad]

Se abarata el jitomate

De acuerdo con datos del Inegi se señala que la inflación en productos agropecuarios se desaceleró debido al menor precio del jitomate, al pasar de más de 60 pesos el kilo a 15 pesos.

Entre los alimentos que impulsaron la inflación en la primera mitad de junio destacaron el aguacate, uno de los bienes que no faltan en la mesa de los hogares mexicanos.

Al mismo tiempo, en el contexto de la fiesta mundialista, las loncherías, fondas, torterías y taquerías aprovecharon para ajustar sus precios.

[Publicidad]

Quintana Roo encabezó las entidades con la más alta inflación, cuya variación anual fue de 5.9%, dado que los costos de operación de combustibles en esa región no se respetan los acuerdos entre gasolineros y gobierno.

Le siguen Jalisco y Querétaro, con incrementos de 5.2% y 4.8%, respectivamente.

Por el contrario, el también llamado impuesto de los pobres fue de 2.7% tanto en Tlaxcala como en Baja California Sur, los registros más bajos del país.

[Publicidad]

Anuncio de Banxico

Aunque el consenso de analistas da por hecho que este jueves el Banco de México (Banxico) anunciará que dejó intacta su tasa de referencia, al quedar en 6.50%, sub- rayaron que los riesgos para la inflación persisten.

Gabriela Siller advirtió que no se puede descartar un nuevo repunte en el corto plazo que llevaría a la inflación general nuevamente por encima de 4%.

La especialista lo anticipa porque no siguen latentes los riesgos que podrían propiciar mayores presiones inflacionarias sobre este subcomponente como los problemas de inseguridad, tensiones geopolíticas y falta de terminales eléctricas.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.