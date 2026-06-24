En un contexto marcado por la desaceleración del consumo y un entorno económico desafiante, la actividad física y el bienestar han ganado espacio entre las prioridades de los mexicanos, impulsados principalmente por las generaciones más jóvenes, afirman especialistas.

El segmento que registra el mayor crecimiento es el de personas menores de 24 años, tanto hombres como mujeres, quienes han incorporado el ejercicio a sus hábitos cotidianos y han convertido al gimnasio en un espacio de convivencia y bienestar, se acuerdo con Darío Coronado, director de Smart Fit México.

"Vemos un cambio de prioridades enorme, especialmente en las personas más jóvenes. Los usuarios de menos de 24 años crecen a un ritmo súper acelerado y comienzan a darle una mayor relevancia al cuidado de la actividad física, la salud y el bienestar", dijo Coronado.

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El directivo consideró que la recuperación del consumo en México avanza de forma gradual, pero destacó que el interés por el bienestar ha permitido que la industria mantenga una trayectoria favorable. A su juicio, el principal desafío no son otras cadenas de gimnasios ni las diferentes disciplinas deportivas, sino combatir el sedentarismo.

"Nuestro enemigo es el sofá. Cómo garantizamos que más mexicanas y más mexicanos decidan comenzar sus días o cerrarlos metiéndole actividad física a su rutina", señaló.

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Coronado explicó que las distintas disciplinas se han vuelto complementarias y que el auge del running ha llevado a muchas personas a combinar las carreras al aire libre con entrenamientos de fuerza dentro de los gimnasios.

Como resultado, los espacios destinados a caminadoras han perdido participación frente a áreas de peso libre y máquinas especializadas para musculación. Según el directivo, cada vez más usuarios comprenden que el desarrollo muscular es fundamental para mejorar el desempeño deportivo y preservar la salud a largo plazo.

Entre las tendencias que observa la compañía destaca el crecimiento del entrenamiento de fuerza en todas las edades y un mayor interés por ejercicios enfocados en glúteos.

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"Glúteos se ha convertido en un músculo que las personas entrenan mucho. No solamente por un beneficio estético, sino porque existe cada vez más evidencia sobre su relación con la calidad de vida y la longevidad", afirmó.

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Coronado añadió que también se observa una mayor participación de mujeres mayores de 40 años en programas de fuerza, impulsadas por la búsqueda de preservar masa muscular y prevenir padecimientos asociados al envejecimiento, como la osteoporosis.

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El segmento que registra el mayor crecimiento es el de personas menores de 24 años, tanto hombres como mujeres. Foto: Producción El Universal

México avanza más lento que Brasil en adopción de tendencias

El directivo explicó que muchas de las tendencias que llegan al mercado mexicano ya se observan en Brasil, aunque con una velocidad de adopción mayor. En ese país, las actividades grupales y la integración del ejercicio como parte de un estilo de vida han alcanzado un mayor desarrollo.

"En México vemos la tendencia, pero no necesariamente a la misma velocidad. Vamos avanzando, pero la adopción es un poco más rezagada que la de Brasil", comentó.

Añadió que, al igual que ocurre en el mercado brasileño, el gimnasio ha dejado de ser visto únicamente como un espacio para desarrollar masa muscular y se ha convertido en una herramienta para impulsar el bienestar integral y fomentar hábitos de vida más saludables.

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Pese al entorno económico, Smart Fit mantendrá su estrategia de crecimiento en México. La compañía abrió 30 unidades en el primer semestre y prevé cerrar 2026 con alrededor de 70 aperturas, con lo que alcanzaría cerca de 600 gimnasios en el país. En suma, la cadena de gimnasios superó los 1.3 millones de usuarios en territorio nacional.

Coronado afirmó que la empresa no contempla desacelerar sus inversiones y continuará con su estrategia de expansión para acercar sus servicios a un mayor número de personas.

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