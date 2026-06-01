El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer un dictamen para que los gimnasios cuenten con un médico o, en su caso, con personal capacitado para prestar primeros auxilios a las personas usuarias.

Por unanimidad se avalaron modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles para que sino se cuenta con médico o personal capacitado, los gimnasios celebren convenios de colaboración con médicos, clínicas, hospitales o servicios de atención médica ubicados en la zona, “a efecto de garantizar una atención oportuna y adecuada en caso de emergencia, y en el uso de desfibrilador externo automático bajo condiciones de estrés y alta exigencia”.

Asimismo, el dictamen estipula que en los gimnasios deberán exhibirse, en lugares visibles, carteles informativos que adviertan sobre los riesgos para la salud derivados del consumo de esteroides anabólicos.

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Al fundamentar el dictamen, la diputada Elizabet Mateos expuso que los gimnasios y centros de acondicionamiento físico se han convertido en espacios cada vez más importantes para la promoción de hábitos saludables y el bienestar de la población; sin embargo, también son lugares donde pueden presentarse emergencias médicas o situaciones que requieren una atención inmediata.

“Por ello el dictamen busca fortalecer la cultura de la prevención, contribuir a que estos establecimientos cuenten con mayores herramientas para responder de manera oportuna ante eventualidades que pudieran poner en riesgo la salud o la integridad de las persona usuarias. En este sentido, se reconoce la importancia de contar con personal capacitado en primeros auxilios y de fortalecer los mecanismos en coordinación con servicios médicos, clínicas u hospitales cercanos, a fin de facilitar una respuesta más eficaz cuando las circunstancias así lo requieran”, apuntó.

Asimismo, dijo, se incorporan acciones de carácter preventivo e informativo para que las personas usuarias cuenten con mayor información sobre los riesgos asociados al consumo de esteroides y anabólicos, fomentando así decisiones más informadas en beneficio de su salud. “Lo que busca es avanzar hacia espacios más seguros y mejor preparados para atender eventualidades, fortaleciendo la prevención y la protección de las personas usuarias, mediante medidas razonables y acordes con la naturaleza de estos establecimientos”.

LL