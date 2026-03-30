Lagree, el método que redefine el fitness en la CDMX

El método Lagree ha generado interés en cada vez más conversaciones sobre brunch, after office y espacios de cuidado personal en la capital durante los últimos meses. Por ello, esta disciplina se ha posicionado como el entrenamiento preferido de quienes marcan tendencia en el estilo de vida saludable e insiders del fitness, gracias a sus resultados visibles sin la necesidad de rutinas extremas.

En ese selecto mapa, Votion comienzan a destacar como uno de los pocos hotspots en la Ciudad de México donde se practica esta técnica, por medio de una experiencia alineada a estándares internacionales.

La nueva tendencia del fitness llega a la CDMX. Foto: Cortesía

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¿Por qué el método Lagree es el workout del momento?

Diseñado como un sistema de entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto, el método Lagree permite trabajar el cuerpo de manera integral sin generar estrés excesivo en las articulaciones. A diferencia de otros entrenamientos convencionales, esta técnica se basa en movimientos lentos y controlados que mantienen el músculo en constante activación, lo que se conoce como “tiempo bajo tensión”.

En una sola sesión de 50 minutos, Lagree permite activar hasta 600 músculos al mismo tiempo, logrando una combinación poco común entre cardio, fuerza y resistencia muscular. Este enfoque lo ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan tonificar, fortalecer y mejorar su condición física sin recurrir a rutinas de alto impacto.

Aunque a menudo se le compara con Pilates, el método Lagree ofrece una experiencia distinta. Mientras que el primer sistema de entrenamiento se enfoca en rehabilitación, equilibrio y control corporal con baja intensidad, el Lagree eleva la exigencia muscular mediante resistencia constante y mayor carga de trabajo.

Esto se traduce en un ejercicio más demandante, que mantiene la frecuencia cardiaca elevada y genera un estímulo muscular más profundo. Quienes practican el método Lagree lo describen como una experiencia retadora, donde cada movimiento —lento, controlado— lleva al límite la resistencia muscular.

No hay saltos, no hay impacto agresivo, pero el resultado es inmediato: una sensación de trabajo profundo que se convierte en tonificación y fuerza.

De Los Ángeles a la CDMX, la popularidad del método Lagree

El Lagree ha ganado popularidad en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y París, donde forma parte del estilo de vida de quienes buscan mantenerse en forma sin arriesgar su físico. En México, su adopción ha sido más selectiva, lo que ha contribuido a mantener un aire de exclusividad alrededor de la disciplina.

Por eso, encontrar estudios que realmente ofrezcan la experiencia original no es tan común. En ese contexto, Votion se ha convertido en uno de los espacios más comentados entre quienes ya integraron el método a su rutina.

El nuevo sistema de entrenamiento esta disponible en Votion. Foto: Cortesía

Más que ejercicio, una experiencia en Votion

Parte del atractivo del método Lagree está en lo que sucede más allá del entrenamiento. Las sesiones se convierten en un espacio de desconexión del ritmo acelerado de la ciudad, donde el enfoque está en el cuerpo, la respiración y el control.

En Votion , esta experiencia se complementa con un ambiente cuidado al detalle, entrenadores certificados y un acompañamiento cercano que hace que cada clase se sienta personalizada, sin importar el nivel de experiencia. Además, el formato multinivel permite que tanto principiantes como usuarios avanzados compartan el mismo espacio, cada uno trabajando a su propio ritmo.

El nuevo código del bienestar

En una ciudad donde el wellness se ha convertido en una extensión del estilo de vida, el método Lagree representa una evolución natural: entrenamientos más conscientes, eficientes y alineados con una visión integral del bienestar.

Más que una moda, se trata de una disciplina que está redefiniendo cómo se entiende el ejercicio en ciertos círculos: menos impacto, más intención; menos ruido, más control. Y en ese universo, Votion se posiciona como uno de los lugares donde esta tendencia no solo se practica, sino que se vive.

Ubicaciones:

Roma Norte: Durango 199, Roma Norte

Santa Fe: Juan Salvador Agraz 61, Cuajimalpa

Pedregal: Cda. Gruta 19, Jardines del pedregal

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