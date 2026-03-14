¿En qué consiste el “paseo del granjero”, la técnica para mejorar la postura?; descubre sus beneficios en la salud

En el mundo del ejercicio y el bienestar físico, cada vez surgen más técnicas altamente efectivas para fortalecer el cuerpo y muy sencillas de incorporar a la rutina diaria, entre la lista de recomendaciones en tendencia ha ganado gran popularidad el “paseo del granjero”.

Esta práctica no solo ayuda a fortalecer músculos, también ha generado revuelo por sus beneficios para mejorar la postura, además contribuye en el desarrollo de resistencia física.

El paseo del granjero consiste en caminar mientras se sostienen pesas en cada mano, pueden ser mancuernas o cualquier objeto pesado del hogar. Aunque parece un ejercicio simple, su ejecución activa diversos grupos musculares al mismo tiempo, lo que lo convierte en una actividad muy completa para el cuerpo.

Leer también: Ring Royale: Lista completa de las peleas; descubre los detalles del evento de box

Ejercicios para mantener la postura. Fuente: Freepik.

¿Cómo se realiza el paseo del granjero?

Para practicar correctamente el paseo del granjero, primero se debe elegir un peso que pueda sostener con firmeza en ambas manos, posteriormente se debe mantener la espalda recta, el abdomen contraído y los hombros relajados. A partir de ahí, se debe caminar de forma controlada durante varios metros o durante un tiempo determinado.

La clave al realizar este ejercicio se enfoca en mantener una postura adecuada mientras se carga peso, lo que fortalece músculos clave como el abdomen, la espalda baja, los hombros y los brazos. Por esta razón, muchos especialistas recomiendan el paseo del granjero para controlar y mejorar la postura, además de prevenir molestias musculares.

Leer también: Premios Oscar 2026: ¿Quién es el mexicano que inspiró la codiciada estatuilla?; conoce su historia

Ejercicios para aumentar el tamaño de los glúteos

Beneficios del paseo del granjero para la salud

Entre los principales beneficios del paseo del granjero se encuentran:

Mejora de la postura: al mantener la espalda recta y el abdomen activo, el cuerpo aprende a sostenerse correctamente.

al mantener la espalda recta y el abdomen activo, el cuerpo aprende a sostenerse correctamente. Fortalecimiento del core: el abdomen y la zona lumbar trabajan constantemente para estabilizar el cuerpo.

el abdomen y la zona lumbar trabajan constantemente para estabilizar el cuerpo. Mayor fuerza en manos y brazos: al sostener peso durante el movimiento.

al sostener peso durante el movimiento. Mejor equilibrio y estabilidad: al caminar con carga, el cuerpo desarrolla mayor control corporal.

Además, el paseo del granjero ejercicio también puede contribuir a mejorar la resistencia física y la coordinación.

¿Quién puede practicar este ejercicio?

El paseo del granjero puede ser realizado por principiantes o personas con experiencia en entrenamiento, siempre ajustando el peso a sus capacidades, incluso puede incorporarse en rutinas de gimnasio, entrenamiento funcional o ejercicios en casa.

Cabe mencionar que para evitar lesiones, es importante comenzar con pesos moderados y aumentar la carga de manera progresiva.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs