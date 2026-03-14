Ring Royale: Lista completa de las peleas; descubre los detalles del evento de box

Este fin de semana se llevará a cabo la primera edición de Ring Royale, el evento de box que mezclará el mundo del deporte con el entretenimiento digital al juntar a polémicas personalidades de la farándula e influencers en un mismo lugar.

El próximo 15 de marzo la Arena Monterrey se convertirá en el epicentro de enfrentamientos de alto impacto, ya que el evento organizado por Poncho de Nigris reunirá a famosos personajes de la televisión para darle punto final a viejas tensiones del pasado.

Por este motivo, a continuación te compartimos la cartelera completa de las siete peleas que habrá en Ring Royale, así como las batallas de Freestyle y los shows musicales que amenizarán el torneo.

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El evento será transmitido desde la Arena Monterrey. Foto: Ring Royale

Lista completa de las peleas en Ring Royale

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

El enfrentamiento más esperado de la noche será entre el actor y conductor Alfredo Adame, quien ha protagonizado múltiples desencuentros con el cazafantasmas Carlos Trejo y prometen darlo todo arriba del ring.

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Otra polémica rivalidad que tendrá desenlace épico en el cuadrilátero será la de la influencer Karely Ruiz y Marcela Mistral, quienes han generado rivalidad en redes sociales.

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Este encuentro, es de los más sonados debido a la popularidad de ambos personajes y, aunque no tienen algún antecedente de rivalidad, los fans desean ver quién se llevará el cinturón de la victoria.

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Alberto del Río vs. Chuy Almada

La pelea entre ambos atletas será una de las más sonadas debido a la experiencia en el boxeo que maneja Almada y el alto desempeño en artes marciales mixtas que llevaron a Alberto del Río a desfilar entre las estrellas de la WWE.

Abelito vs. Bull Terrie

En una faceta donde la disciplina marcará la pauta para ser el ganador, los creadores de contenido Abelito y Bull Terrier se subirán al ring para ver en un duelo épico.

Ronny vs Yoiker

A pesar de que la polémica entre ellos apenas se está formando, la experiencia de Ronny en el boxeo lo lleva a la delantera de su rival que es más conocido en el mundo del streaming y la industria musical.

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine

La única pelea en parejas del evento será protagonizada por las drag queens y estrellas del programa “La Más Draga”, quienes dejarán hasta la peluca en el ring por convertirse en ganadoras de la noche.

Shows musicales en Ring Royale

En el evento la música también será parte del ambiente lleno de rivalidad con batallas de freestyle entre Azuky vs Azcino y RC vs. Ghetto Living, aumentando la tención entre cada enfrentamiento.

El show principal correrá a cargo del cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez amenizará la noche con éxitos como “Si no quieres No”, “Martes 13” y “Chula Vente”.

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